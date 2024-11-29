بسبب نزاع مع جوجل.. مايكروسوفت تؤجل إطلاق متجر إكس بوكس لأندرويد

أجّلت مايكروسوفت إطلاق متجر الألعاب “إكس بوكس” الخاص بها لنظام أندرويد بسبب نزاع قانوني مع جوجل، مع أن المتجر جاهز للإطلاق من الناحية التقنية.

ويهدف المتجر الجديد إلى تقديم تجربة جديدة للمستخدمين تتيح لهم شراء الألعاب وتشغيلها مباشرةً من تطبيق إكس بوكس، دون الحاجة إلى المرور بمتجر جوجل بلاي، لكن “الإيقاف المؤقت” الذي أقرته محكمة أمريكية حال دون تحقيق هذه الخطوة، مما يعيد فتح الجدل حول احتكار جوجل منصة أندرويد.

وفي أكتوبر الماضي، أجبرت محكمة أمريكية جوجل على فتح نظام أندرويد أمام متاجر التطبيقات الخارجية، ما دفع مايكروسوفت إلى إعلان خطط لإطلاق متجر إكس بوكس بحلول نوفمبر، لكن سارة بوند، رئيسة إكس بوكس في مايكروسوفت، أعلنت حديثًا عبر منصة بلوسكاي أن إطلاق المتجر قد تأجّل بسبب “إيقاف إداري مؤقت” من المحكمة.

وأكّدت بوند أن فريق إكس بوكس مستعد للإطلاق بمجرد انتهاء الإجراءات القانونية وصدور القرار النهائي.

وفي المقابل، وجّهت جوجل انتقادات لخطط مايكروسوفت، إذ صرح المتحدث باسم جوجل، دان جاكسون، بأن مايكروسوفت كانت دائمًا قادرة على تقديم ألعاب إكس بوكس عبر تطبيقها، لكنها اختارت عدم المضي قدمًا. وأشار إلى أن متاجر Xbox و Epic Games تهدد معايير الأمان الخاصة بجوجل بلاي.

وأشارت جوجل إلى أن هذه الخطوة كانت ستتطلب من مايكروسوفت استخدام متجر جوجل بلاي، والالتزام برسومه البالغة 30%.

وأكّدت مايكروسوفت جاهزيتها لإطلاق متجر Xbox بمجرد تجاوز التحديات القانونية، دون تحديد موعد زمني. ويأتي هذا في ظل دخول متاجر أخرى، مثل Epic Games إلى أندرويد، وسط تعقيدات تثبيت المتاجر والألعاب.

ويبقى السؤال مطروحًا حول قدرة مايكروسوفت على مواجهة التحديات القانونية، وتقديم تجربة جديدة للمستخدمين بعيدًا عن سيطرة جوجل على سوق التطبيقات عبر بوابة جوجل بلاي.