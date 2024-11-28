Moto AI.. موتورولا تبدأ اختبار مزايا الذكاء الاصطناعي في هواتفها

أعلنت شركة موتورولا إطلاق برنامج تجريبي مفتوح لمزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بها التي تُطلق عليها اسم Moto AI، مما يتيح للمستخدمين فرصة استكشاف تقنيات مبتكرة في بعض هواتف الشركة.

ويأتي هذا الإعلان بعد تقديم هذه المزايا أول مرة في وقتٍ سابق من هذا العام، وتتضمن المزايا الجديدة تحسينات تقنية ذكية يمكن استخدامها في الحياة اليومية.

ومن تلك المزايا الجديدة ميزة “أخبرني بما فاتني Catch Me Up” التي تتيح تلخيص الإشعارات بنحو سريع وسهل، مما يساعد المستخدمين في متابعة المكالمات والرسائل النصية المهمة، مع عرض معلومات سياقية قد يحتاجون إليها.

وأما ميزة “انتبه Pay Attention”، فهي تُعد مسجلًا صوتيًا متطورًا يسجّل المحادثات ويحوّلها إلى نصوص مكتوبة مع تقديم ملخصات لها، مما يسهّل تذكر التفاصيل أو التعليمات دون الحاجة إلى الاستماع إلى التسجيل كاملًا أو تدوين ملاحظات يدوية قد تشتت انتباه المستخدم.

وتقدم موتورولا أيضًا ميزة “تذكر هذا Remember This”، وهي ميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخزين أحداث أو معلومات محددة من خلال الصور أو لقطات الشاشة أو الملاحظات النصية، وتذكير المستخدمين بها لاحقًا. وتُحفظ هذه المعلومات في ما يُعرف بـ”المذكرات”، وهي تضم بعض التذكيرات التي يولّدها الذكاء الاصطناعي لاستدعائها لاحقًا.

وأضافت موتورولا شريط بحث جديد يتيح للمستخدمين طرح الأسئلة باستخدام اللغة الطبيعية للبحث في الهاتف أو عبر الإنترنت.

وتشمل الأجهزة المؤهلة حاليًا للبرنامج التجريبي هواتف Razr Plus 2024 (Razr 50 Ultra) و Razr 2024 (Razr 50) و Edge 50 Ultra. ويمكن للمستخدمين الاشتراك في البرنامج عبر موقع موتورولا الرسمي، أو من خلال إشعار يظهر في أجهزتهم المؤهلة.

ويتيح البرنامج للمستخدمين تقديم ملاحظاتهم لتطوير تلك المزايا وتحسينها بناءً على احتياجاتهم وتفضيلاتهم.

وأكّدت موتورولا أن كافة البيانات المتعلقة بميزة Moto AI تُخّزن محليًا في الأجهزة، ويختار المستخدمون ما يريدون حفظه، مما يضمن حماية خصوصية البيانات الشخصية.

وبهذا البرنامج التجريبي، تستمر موتورولا بتقديم خطوات متقدمة لتعزيز تجربة المستخدم من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي.