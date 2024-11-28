هواوي تكشف عن ساعة فاخرة بتصميم من الذهب

كشفت شركة هواوي عن ساعة ذكية فاخرة تحمل اسم Huawei Watch Ultimate Design بلمسات من الذهب عيار 18.

وتُعد الساعة الجديدة منتجًا فاخرًا، إذ تتميز الساعة بحافات مُرصّعة بستة أجزاء من الذهب عيار 18 حول الإطار السيراميكي، وهي مطلية بآلية الطلاء الأيوني، كما أن كافة الأزرار مغطاة أيضًا بالذهب، ومنها الزر الدوّار الجانبي.

وزُوِّدت الساعة بزجاج من الياقوت لحماية الشاشة، علمًا بأن جسم الساعة مصنوع من سبيكة الزركونيوم لضمان المتانة والخفة.

وتأتي ساعة هواوي الفاخرة بإصدارين، وهما الأسود الذهبي والأزرق الذهبي. ويبلغ سعر الإصدار الأسود الذهبي نحو 3,000 دولارٍ أمريكي، في حين يصل سعر الإصدار الأزرق الذهبي إلى 3,300 دولارٍ أمريكي.

وتضم الساعة شاشة LTPO AMOLED قياسها 1.5 إنش بدقة قدرها 466 × 466 بكسلًا، وتوفر عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا من الاستخدام، كما تحتوي على مجموعة من الحساسات لقياس نبضات القلب ودرجة الحرارة والإضاءة المحيطة، بالإضافة إلى مزايا أخرى لتتبع الأنشطة البدنية وتحليل التخطيط الكهربي للقلب وتتبع النوم والمؤشرات الصحية على مدار اليوم.

وتتميز الساعة بثلاثة أزرار فعلية، منها زر دوّار، وتدعم الاتصال بالهواتف الذكية العاملة بنظامي التشغيل أندرويد و iOS، كما توفر مقاومة للماء بمعيار 10 ATM، ودعمًا لنظام تتبع المواقع GPS، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC. وتحتوي على ميكروفون مدمج وسماعة لإجراء المكالمات الهاتفية.

وتطرح هواوي ساعتها الذكية الجديدة في السوق الصينية في الوقت الحالي، لكنها قد تتوسع في إطلاقها في أسواق أخرى لاحقًا.