منصة “SmartThings”.. كيف سخرت سامسونج الذكاء الاصطناعي في أتمتة المنازل؟

تواصل سامسونج دفع عجلة الابتكار في مجال المنازل الذكية من خلال تطوير منصة (SmartThings)، ودعمها بمجموعة من المزايا الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، التي تتيح لك التحكم بجميع أجهزة منزلك بسهولة، وتوفير الطاقة، وتعزيز الأمان.

وتتماشى هذه التطورات مع النمو الكبير الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة في سوق المنازل الذكية، إذ تُظهِر الأبحاث أن سوق المنازل الذكية في الإمارات سينمو بمعدل سنوي قدره 10% خلال المدة الممتدة من عام 2024 إلى عام 2028، مع توقعات بارتفاع معدل انتشار المنازل الذكية من 16% إلى 23% خلال المدة نفسها، ويرجع ذلك إلى زيادة الوعي بفوائد هذه التقنيات ورغبة المستهلكين في تبسيط حياتهم اليومية.

وتؤدي منصة (SmartThings) دورًا محوريًا في دفع هذا النمو، إذ توفر مجموعة واسعة من المزايا التي تلبي احتياجات العملاء المتطورة، وتساهم في بناء مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة.

ولكن، ما الذي يجعل منصة (SmartThings) الاختيار الأمثل للمستهلك الإماراتي؟ وما هي المزايا الجديدة التي تقدمها سامسونج لتلبية احتياجات الأسواق المحلية؟

أولًا؛ مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في منصة SmartThings:

تستخدم SmartThings أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة مخصصة لكل فرد. فمن خلال تعلم عاداتك وتفضيلاتك، تستطيع المنصة تكييف إعدادات منزلك تلقائيًا لضمان أقصى درجات الراحة والكفاءة. وتشمل المزايا الجديدة ما يلي:

1- توفير الطاقة بذكاء:

دعمت سامسونج منصة (SmartThings) بميزة (توفير الطاقة الذكية) الجديدة التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي، لتحليل أنماط استهلاك الطاقة في منزلك وتحديد أفضل الأوقات لتنشيط أوضاع توفير الطاقة، وذلك دون التأثير في راحتك.

وفي الوقت نفسه، تستطيع منصة SmartThings باستخدام وظيفة توفير الطاقة أثناء الوجود في الخارج، اكتشاف وقت خروج قاطني المنزل وإرسال إشعارات تحثّهم على ضبط الأجهزة المتصلة لتقليل استهلاك الطاقة غير الضروري، وتعمل هذه المزايا على تقليل استهلاك الطاقة بنحو كبير، وتساهم أيضًا في توفير نمط حياة أكثر استدامة.

2- توفير رعاية متكاملة للأسرة:

تحتل رعاية الأسرة مركز الصدارة في السيناريوهات الجديدة المصممة لتعزيز سلامة المنزل وراحته. وتعمل ميزة (الترحيب الآمن والمريح) على تهيئة المنزل لوصول سكانه من خلال ضبط الإضاءة ودرجة الحرارة وتشغيل الأجهزة المهمة مثل أجهزة تنقية الهواء.

ويمكن للآباء والأمهات الموظفين أيضًا تهيئة منازلهم لعودة أطفالهم من المدرسة، مع منح سلامتهم الأولوية من خلال مراقبتهم عبر منصة SmartThings.

كما يوفر سيناريو الحفاظ على سلامة الحيوانات الأليفة وصحتها المزيد من راحة البال من خلال مراقبة أنشطتها، مع القدرة على التواصل معها وإطعامها من بُعد.

3- تعزيز الحماية والأمان:

انطلاقًا من حرصها على ضمان توفير أعلى درجات الحماية والأمان للمستخدمين، عمدت سامسونج إلى تعزيز منصة (Knox) لتوفير حماية شاملة لمنظومة SmartThings، مما يضمن تعزيز أمان المنازل ضد التهديدات الإلكترونية المتزايدة في ظل الاعتماد على التقنيات الذكية.

ثانيًا؛ ما الأسباب التي تجعل SmartThings الاختيار الأمثل للمستهلك الإماراتي:

التوافق الشامل: تتكامل منصة SmartThings مع مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية من سامسونج وغيرها، مما يتيح للمستخدمين التحكم بمنزلهم بالكامل من خلال تطبيق واحد.

تتكامل منصة SmartThings مع مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية من سامسونج وغيرها، مما يتيح للمستخدمين التحكم بمنزلهم بالكامل من خلال تطبيق واحد. السهولة في الاستخدام: تتميز المنصة بواجهة مستخدم بسيطة وبديهية، مما يجعلها سهلة الاستخدام حتى للمستخدمين الجدد.

تتميز المنصة بواجهة مستخدم بسيطة وبديهية، مما يجعلها سهلة الاستخدام حتى للمستخدمين الجدد. التركيز في الخصوصية والأمان: تولي سامسونج خصوصية وأمان بيانات المستخدمين اهتمامًا كبيرًا، وتوفر طبقات متعددة من الحماية لمنزلك الذكي.

تولي سامسونج خصوصية وأمان بيانات المستخدمين اهتمامًا كبيرًا، وتوفر طبقات متعددة من الحماية لمنزلك الذكي. التكامل مع المساعد الصوتي: تدعم المنصة المساعد الصوتي Bixby، مما يتيح لك التحكم في أجهزتك المنزلية بأوامر صوتية بسيطة.

تدعم المنصة المساعد الصوتي Bixby، مما يتيح لك التحكم في أجهزتك المنزلية بأوامر صوتية بسيطة. الدعم المحلي: تقدم سامسونج دعمًا محليًا قويًا في الإمارات العربية المتحدة، مما يسهل على المستخدمين حل أي مشاكل قد يواجهونها.

ثالثًا، المزايا الجديدة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية:

التركيز في توفير الطاقة: مع ارتفاع أسعار الطاقة، تقدم SmartThings مزايا تساعد المستخدمين في توفير الطاقة في منازلهم، مثل جدولة تشغيل الأجهزة وتقليل استهلاك الطاقة عندما لا تكون هناك حاجة إليها.

مع ارتفاع أسعار الطاقة، تقدم SmartThings مزايا تساعد المستخدمين في توفير الطاقة في منازلهم، مثل جدولة تشغيل الأجهزة وتقليل استهلاك الطاقة عندما لا تكون هناك حاجة إليها. الاهتمام بالسلامة والأمان: توفر المنصة مزايا مثل الكشف عن الحركة والإنذارات، مما يمنح المستخدمين راحة البال بشأن سلامة منازلهم وعائلاتهم.

توفر المنصة مزايا مثل الكشف عن الحركة والإنذارات، مما يمنح المستخدمين راحة البال بشأن سلامة منازلهم وعائلاتهم. التكامل مع الخدمات المحلية: تعمل سامسونج على تكامل SmartThings مع الخدمات المحلية مثل خدمات النقل العام والتسوق، مما يجعل الحياة اليومية أكثر سهولة.

باختصار، توفر منصة SmartThings للمستخدمين الإماراتيين تجربة منزل ذكي متكاملة وسهلة الاستخدام، مع التركيز في تلبية الاحتياجات المحلية وتوفير أقصى قدر من الراحة والأمان.

رابعًا؛ مستقبل المنازل الذكية في الإمارات:

لا تقتصر فوائد SmartThings على المنازل الفردية، بل تمتد لتشمل المجتمعات بأكملها. فمن خلال جمع البيانات وتحليلها، يمكن لهذه المنصة المساهمة في تحسين الخدمات الحضرية وبناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة.

إذ تشكّل منصة SmartThings المحدثة قاعدة متينة لمبادرات أوسع نطاقًا للمدن الذكية، فمع تزايد ذكاء وكفاءة المنازل الفردية، فإنها تسهم في توفير بيانات قيّمة يمكن استخدامها لتحسين الخدمات الحضرية، من توزيع الطاقة إلى إدارة المرور.

وسيسهم هذا في تحقيق طموحات الحكومة لجعل مدن الإمارات العربية المتحدة أكثر المدن ذكاءً في العالم، مع استمرار دبي وأبوظبي في الصعود ضمن مؤشرات المدن الذكية عالميًا.

ويؤكد شافي عالم، رئيس قسم التسويق المؤسسي والأعمال المباشرة إلى المستهلكين في سامسونج جلف للإلكترونيات، أن الابتكارات الأخيرة سامسونج التي حققتها في منصة (SmartThings) تمثل قفزة نوعية في تقنيات المنازل الذكية.

وقال: “تسعى الشركة تسعى إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لإنشاء مساحات معيشية ذكية تتكيف مع احتياجات المستخدمين وتسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لمستقبل أكثر ذكاءً واستدامة”.