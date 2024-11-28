مقارنة بين هاتفي Oppo Find X8 Pro و Xiaomi 15 Pro

يتميز هاتفا Oppo Find X8 Pro و Xiaomi 15 Pro بالتصاميم الفاخرة، والشاشات العالية الدقة والسطوع، والكاميرات الاحترافية، والمعالجات العالية الكفاءة. وكلا الهاتفين من أحدث وأبرز هواتف أندرويد الرائدة المناسبة لهواة التصوير، ولهواة اللعب بألعاب الفيديو.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها كلا الهاتفين، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Oppo Find X8 Pro و Xiaomi 15 Pro:

التصميم والشاشة:

يتميز كلا الهاتفين بتصاميم راقية مختلفة تمامًا، لكن كلا الهاتفين من الهواتف الكبيرة الحجم، ويتمتعان بمتانة عالية ويدعمان معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

يضم Xiaomi 15 Pro شاشة من نوع LTPO AMOLED بمقاس قدره 6.73 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1440 × 3200 بكسل، مع سطوع يصل إلى 3200 شمعة في المتر المربع، مما يجعله مثاليًا للاستخدام تحت ضوء الشمس الساطع.

وأما هاتف Oppo Find X8 Pro فيضم شاشة LTPO AMOLED بمقاس قدره 6.78 بوصات، تمتاز بدقة أقل من دقة شاشة هاتف شاومي وتبلغ 1264 × 2780 بكسلًا، لكنها تتفوق عليها بالسطوع، إذ تصل ذروة سطوعها إلى 4500 شمعة في المتر المربع، وتدعم الشاشة أيضًا تقنيات +HDR10 و Dolby Vision؛ مما يضمن تجربة مشاهدة مثالية.

الكاميرا:

يأتي Xiaomi 15 Pro مع نظام كاميرا ثلاثي طورته شاومي بالتعاون مع Leica، ويتضمن النظام عدسة بيريسكوب تدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 5x، بالإضافة إلى عدسة رئيسة واسعة، وعدسة فائقة الاتساع وكل عدسة تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

وأما Oppo Find X8 Pro فيتميز بنظام كاميرا رباعي العدسات طورته أوبو بالتعاون مع Hasselblad، يتضمن عدسة رئيسية وعدستين للتقريب البصري، وعدسة فائقة الاتساع، وكل عدسة تأتي بدقة تبلغ 50 ميجابكسل. وتدعم كاميرات الهاتف مزايا ذكاء اصطناعي لتحسين جودة الصورة

وأما الكاميرا الأمامية، فتأتي في كلا الهاتفين بدقة قدرها 32 ميجابكسل. ومع ذلك، قد تمتاز كاميرا هاتف Xiaomi 15 Pro بأداء أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة مقارنة بكاميرا هاتف أوبو وذلك بفضل فتحة العدسة الواسعة.

كلا الهاتفين يقدمان أداءً احترافيًا فيما يتعلق بالتصوير، ويمكنهما التقاط صور واضحة وعالية الجودة في ظروف الإضاءة المختلفة.

المعالج والأداء:

يعمل Xiaomi 15 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite المصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر ويمتاز بسرعة أداء أعلى وكفاءة مُحسنة في استهلاك الطاقة مقارنةً بمعالج Dimensity 9400 في Oppo Find X8 Pro. ومع ذلك، يوفر معالج Dimensity 9400 أداءً ممتازًا سواء استخدمت الهاتف لأداء مهام متعددة أو لتشغيل الألعاب الثقيلة.

يعمل Xiaomi 15 Pro بنظام HyperOS 2 الجديد المستند إلى نظام أندرويد 15، وأما Oppo Find X8 Pro فيعمل بنظام أندرويد 15 مع واجهة المستخدم ColorOS 15، وتتضمن هذه الواجهة مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة لتحسين تجربة استخدام الهاتف.

كلا الهاتفين يوفران خيارات تخزين عالية، إذ يأتي هاتفا Oppo Find X8 Pro و Xiaomi 15 Pro مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى واحد تيرابايت.

البطارية والشحن:

يحتوي Xiaomi 15 Pro على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6100 ميلي أمبير في الساعة، وأما هاتف Oppo Find X8 Pro فيضم بطارية أصغر قليلًا تبلغ سعتها 5910 ميلي أمبير في الساعة.

وفيما يتعلق بسرعات الشحن، يدعم Oppo Find X8 Pro الشحن السلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا، وأما هاتف Xiaomi 15 Pro فيدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 90 واطًا، وكلا الهاتفين يدعمان الشحن اللاسلكي السريع بقدرة تبلغ 50 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

السعر:

يُباع هاتف Oppo Find X8 Pro بسعر يبدأ من 1040 دولارًا، وأما هاتف Xiaomi 15 Pro فيُباع بسعر يبدأ من 750 دولارًا.

المواصفات الكاملة لهاتفي Oppo Find X8 Pro و Xiaomi 15 Pro:

Oppo Find X8 Pro Xiaomi 15 Pro المعالج معالج (Dimensity 9400) من Mediatek الثماني النوى والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج ( Snapdragon 8 Elite ) من كوالكوم الثماني النوى والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.73 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأزرق، والأبيض. الأسود، والأخضر، والأبيض، والفضي. نظام التشغيل أندرويد 15 المُعتمد على واجهة المستخدم (ColorOS 15). نظام HyperOS 2 الجديد المستند إلى نظام أندرويد 15. الوزن 215 جرامًا. 213 جرامًا. السعر يبدأ من 1040 دولارًا. يبدأ من 750 دولارًا.