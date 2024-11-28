أعلنت شركة أوبو آخرًا هاتفها الجديد Reno 13 الذي يأتي مع تحسينات متعددة مقارنةً بالطراز السابق Reno 12. فقد أضافت أوبو معالجًا جديدًا إلى هاتفها الجديد لتحسين الأداء، كما حسّنت دقة الشاشة، وسعة البطارية، وأجرت بعض التغييرات في التصميم ونظام الكاميرا.

كلا الهاتفين من الهواتف المتوسطة المميزة، ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي أوبو Reno 13 و Reno 12:

التصميم والشاشة:

يتميز هاتف Reno 13 الجديد بتصميم أكثر أناقة وراحة في الاستخدام مقارنةً بتصميم Reno 12، فقد قللت أوبو حجم الشاشة إلى 6.59 بوصات بدلًا من 6.7 بوصات في الطراز السابق، مما يجعل الهاتف الجديد مناسب للاستخدام بيد واحدة. بالإضافة إلى ذلك، قللت أوبو سُمك الهاتف إلى 7.2 ملم بدلًا من 7.6 ملم، مع زيادة طفيفة في الوزن إلى 181 جرامًا بدلًا من 177 جرامًا في الطراز السابق.

تأتي الشاشة في كلا الهاتفين من نوع AMOLED، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويصل سطوعها إلى 1200 شمعة في المتر المربع.

حسّنت أوبو دقة الشاشة في الطراز الجديد، فقد أصبحت 2760 × 1256 بكسلًا بدلًا من 1080 × 2412 بكسلًا في الطراز السابق، كما تدعم شاشة الهاتف الجديد تقنية PWM dimming لتقليل إجهاد العين.

الكاميرا:

فيما يتعلق بالكاميرا، شهد Reno 13 بعض التغييرات مقارنةً بهاتف Reno 12، فقد أزالت أوبو عدسة التقريب (telephoto) الموجودة في Reno 12، وحسّنت دقة الكاميرا الأمامية.

إذ يضم هاتف Reno 13 كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل تضم مستشعرًا من سوني، وتدعم تقنية التثبيت البصري OIS، وأما العدسة الثانية فهي فائقة الاتساع وتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل. ويضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتدعم الكاميرات الخلفية والأمامية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

وأما هاتف Reno 12 فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية فائقة الاتساع وتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والعدسة الثالثة مقربة وتأتي بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

ويضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم الكاميرات الخلفية والأمامية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Reno 13 بمعالج MediaTek Dimensity 8350 الثماني النوى والمصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، وبتردد يصل إلى 3.35 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Mali-G615 MC6، كما يحتوي على شريحة X1 لتحسين الاتصال بالشبكات اللاسلكية. ويوفر هذا المعالج أداءً أفضل مقارنةً بمعالج Dimensity 7300 في هاتف Reno 12.

وفيما يتعلق بخيارات ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين الداخلية، يأتي هاتف Reno 13 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى واحد تيرابايت. وأما هاتف Reno 12 فيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 512 جيجابايت.

البطارية والشحن:

شهد Reno 13 الجديد تحسينًا ملحوظًا في سعة البطارية، إذ يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5600 ميلي أمبير في الساعة، مقارنةً بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير في الساعة في هاتف Reno 12 السابق. ويدعم كلا الجهازين تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 80 واطًا.

السعر:

يُباع هاتف Reno 13 بسعر يبدأ من 370 دولارًا، وأما Reno 12 فيُباع بسعر يبدأ من 355 دولارًا.

المواصفات الكاملة لهاتفي Reno 13 و Reno 12:

Reno 13 Reno 12 المعالج معالج (Mediatek Dimensity 8350) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. معالج (Mediatek Dimensity 7300) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.59 بوصات. من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والبنفسجي، والأزرق. البني، والوردي، والفضي. نظام التشغيل أندرويد 15. أندرويد 14. الوزن 181 جرامًا. 177 جرامًا. السعر يبدأ من 370 دولارًا. يبدأ من 355 دولارًا.