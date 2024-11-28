أطلقت شركة نوبيا هاتفها الجديد Nubia Z70 Ultra الأسبوع الماضي، وهو هاتف يجمع بين التصميم الأنيق والمواصفات التقنية المتقدمة؛ مما يجعله منافسًا قويًا في سوق الهواتف الذكية لهذا العام. ويعمل هذا الهاتف بأحدث معالجات كوالكوم، ويضم شاشة كبيرة وعالية الدقة والسطوع، كما يحتوي على بطارية كبيرة، ويدعم الشحن السريع. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا الهاتف العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي، ويدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف Nubia Z70 Ultra الجديد:

التصميم:

يأتي هاتف Nubia Z70 Ultra في هيكل ثقيل وسميك؛ إذ يبلغ وزنه 228 جرامًا، ويبلغ سُمكه 8.6 ملم، ومع ذلك تأتي الحافات بتصميم منحني قليلًا لزيادة الراحة وتقليل الضغط على اليد في أثناء الاستخدام الطويل.

يمتاز هذا الهاتف بتصميم أنيق وعصري، وتغطي الجهة الأمامية طبقة زجاجية من نوع Longxi glass، ويضم الهاتف إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم.

يدعم هاتف نوبيا معيار IP68/IP69 لمقاومة الماء والغبار؛ مما يعني أنه قادر على تحمل الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى متر ونصف لمدة 30 دقيقة.

الشاشة:

يضم هاتف Nubia Z70 Ultra شاشة كبيرة من نوع AMOLED تأتي بمقاس قدره 6.85 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1216 × 2688 بكسلًا. وتدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، مما يجعل التصفح واللعب بالألعاب أكثر سلاسة. كما تدعم تقنية HDR10 لتوفير ألوان واضحة ونقية.

تمتاز شاشة هاتف نوبيا بسطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، وهذا يعني أنك لن تواجه أي مشكلة في أثناء استخدام الهاتف تحت أشعة الشمس المباشرة.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف نوبيا الجديد بأحدث المعالجات من كوالكوم، وهو معالج Snapdragon 8 Elite الثماني النوى والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، ويأتي هذا المعالج مزودًا بوحدة لمعالجة الرسومات من نوع Adreno 830 التي تضمن الأداء المتميز للهاتف عند اللعب بألعاب الفيديو وفي أثناء القيام بالمهام الثقيلة.

يَعِد هذا المعالج بتحسن كبير في الأداء مقارنةً بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 الذي يعمل به الطراز السابق، ويتضمن ذلك زيادة بنسبة قدرها 45% في أداء وحدة المعالجة المركزية، وزيادة سرعة وحدة معالجة الرسومات بنسبة قدرها 40%.

يأتي هذا الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 24 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى واحد تيرابايت. ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 15 مع واجهة NebulaAI OS التي توفر تجربة استخدام ذكية وسلسة، وتتضمن مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي.

الكاميرا:

نظام الكاميرا في Nubia Z70 Ultra من أبرز مزايا هذا الهاتف، ويتكون من كاميرا خلفية ثلاثية العدسات وكاميرا أمامية أحادية العدسة تأتي بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة 50 ميجابكسل، مع فتحة عدسة متغيرة بين f/1.6 و f/4.0؛ مما يتيح تحكمًا أفضل في كمية الضوء الداخل إلى العدسة. وتتضمن هذه العدسة مستشعرًا كبيرًا، وتدعم التثبيت البصري (OIS)؛ مما يساعد في التقاط صور واضحة وثابتة حتى في أثناء الحركة. العدسة المقربة: تأتي بدقة قدرها 64 ميجابكسل، مع فتحة عدسة تبلغ f/2.5، وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 2.7x، كما تدعم التثبيت البصري، وهي مثالية لتصوير العناصر البعيدة. العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وزاوية رؤية واسعة تبلغ 122 درجة؛ مما يجعلها مناسبة لتصوير المناظر الطبيعية. الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، مع دعم تقنية HDR لتحسين تباين الألوان ووضوحها في مقاطع الفيديو.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6150 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة تبلغ 80 واطًا.

السعر:

هاتف Nubia Z70 Ultra الجديد متاح للحجز الأولي بسعر يبدأ من 829 دولارًا.

هل يستحق الشراء؟

يقدم Nubia Z70 Ultra مزيجًا من الأداء القوي، والتصميم الأنيق، والمزايا المتطورة. وبفضل شاشته العالية الدقة، ونظام الكاميرا الاحترافي، والأداء الفائق القوة، يُعد هذا الهاتف خيارًا مثاليًا للذين يبحثون عن هاتف ذكي يتمتع بمواصفات قوية، ويوفر تجربة استخدام مميزة. وإذا كنت من هواة اللعب بألعاب الفيديو أو من هواة التصوير الفوتوغرافي، فإن هاتف Nubia Z70 Ultra يُعد خيارًا مناسبًا لك.

المواصفات الكاملة لهاتف Nubia Z70 Ultra:

المواصفات Nubia Z70 Ultra المعالج معالج كوالكوم ( Snapdragon 8 Elite ) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 3 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.85 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 أو 24 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7/ 6e، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 15. البطارية 6150 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الذهبي، والأسود، والأزرق. الوزن 228 جرامًا. السعر يبدأ من 829 دولارًا .