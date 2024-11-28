مثل تيمز وسلاك.. جوجل شات تتيح ميزة المحادثات الصوتية السريعة

أعلنت جوجل إطلاق ميزة جديدة في خدمة المراسلة والعمل التعاوني “جوجل شات Google Chat” تُعرف باسم “Huddles“، وهي تتيح للمستخدمين إجراء اجتماعات صوتية سريعة وبسيطة.

وتعتمد هذه الميزة على خدمة “جوجل ميت” لتقديم تجربة اجتماعات صوتية سهلة ومباشرة دون الحاجة إلى جدولة سابقة.

وتُتاح ميزة Huddles ضمن الرسائل المباشرة والرسائل الجماعية والمساحات. وبمجرد بدء Huddle، يمكن للمستخدمين تغيير حجم نافذة الاجتماع وتحريكها، أو التحوّل إلى مكالمات الفيديو ومشاركة الشاشة، تمامًا كما في الاجتماعات التقليدية.

وتوفر هذه الميزة أيضًا تجربة تعدد المهام، إذ يمكن للمستخدمين تعديل نافذة الاجتماع بما يناسب احتياجاتهم في أثناء استخدام جوجل شات، وهي تشبه مزايا أخرى موجودة في منصات منافسة مثل منصة مايكروسوفت تيمز وسلاك.

وتُعد ميزة Huddles إضافة قيّمة إلى مجموعة أدوات التعاون في المنصة، إذ تتيح للأفراد وفرق العمل التواصل بنحو أكثر مرونة، وتقديم تجربة مستخدم سلسة ومميزة.

وإلى جانب إطلاق ميزة Huddles، أجرت جوجل تغييرات في واجهة “جوجل شات”. فقد نُقل زر مكالمات “جوجل ميت” من شريط الكتابة إلى أعلى واجهة الدردشة.

ومن الموقع الجديد، يمكن للمستخدمين بدء مكالمة تقليدية، أو تشغيل “Huddle”، أو مشاركة رابط اجتماع عبر خدمة Meet. وعندما يدعو أحد المستخدمين شخصًا للانضمام إلى Huddle، يظهر في الدردشة إشعار خاص يمكن النقر عليه للدخول مباشرة.

وبدأت جوجل إتاحة الميزة الجديدة للعملاء المشتركين في خطط “ورك سبيس” المختلفة، وستصل لكافة العملاء المؤهلين بحلول يناير المقبل.