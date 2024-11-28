جهاز العرض “نيبولا كوزموس 4K SE”.. استمتع بأجواء السينما الحقيقية في منزلك 

شهد سوق الترفيه المنزلي في دولة الإمارات العربية المتحدة تطورًا ملحوظًا، وبات المستهلكون يبحثون عن تجارب مشاهدة غامرة تماثل تلك التي توفرها دور السينما. وفي هذا السياق، يأتي إطلاق شركة (أنكر) Anker لجهاز العرض (نيبولا كوزموس 4K SE) في الإمارات ليقدم حلًا مثاليًا لعشاق السينما المنزلية.

إذ يمتاز هذا الجهاز بدقة تبلغ 4K وبدعم كامل لتقنية (دولبي فيجن) Dolby Vision، مما يتيح لك الاستمتاع بألوان نابضة بالحياة وتفاصيل دقيقة تجعلك تشعر وكأنك في قلب الحدث، وسواء كنت في منزلك أو في رحلة تخييم، يمكنك الاستمتاع بأفلامك المفضلة عبر شاشة كبيرة بحجم يصل إلى 200 بوصة.

مزايا جهاز العرض (نيبولا كوزموس 4K SE):

صُمم جهاز العرض (نيبولا كوزموس 4K SE) لتحويل أي مساحة إلى مسرح عالي الدقة، ويزخر بمزايا استثنائية، تشمل:

دقة 4K وتقنية دولبي فيجن: يوفر الجهاز جودة صورة استثنائية بألوان نابضة بالحياة وواقعية وسطوع معزز وتباين أفضل بفضل دقة 4K وتقنية دولبي فيجن، مما يجعل كل مشهد يبدو وكأنه تجربة سينمائية. سطوع استثنائي: بفضل تقنية HybridBeam المبتكرة، التي تجمع بين مصادر إضاءة LED والليزر، يوفر الجهاز سطوعًا عاليًا يصل إلى (1800 ANSI Lumens)، وتغطية لونية واسعة بنسبة تبلغ 123.3% من المساحة اللونية الواقعة ضمن طيف الألوان وفق معيار (Rec. 709)، مما يضمن تجربة مشاهدة ممتعة حتى في الأماكن المضاءة. تجربة مشاهدة مثالية: يعمل محرك الصور (NebulaMaster) على تعزيز التفاصيل في كل مشهد من خلال تحديد النقاط البارزة والظلال واستخدام منحنيات (جاما 2.2) الأساسية لضبط التباين ديناميكيًا للاستمتاع بمشاهد بتفاصيل لا مثيل لها. إعداد سهل وسريع: بفضل تقنية الإعداد الذكي (IEA 4.0)، يتكيف جهاز (نيبولا كوزموس 4K SE) بذكاء مع مساحتك باستخدام التركيز البؤري التلقائي اللحظي، وتصحيح الانحراف، وتجنب العوائق تلقائيًا وملاءمة الشاشة، وتكييف لون الحائط، وتكييف الإضاءة المحيطة، مما يوفر عليك الكثير من الوقت والجهد في الإعداد. دعم نظام التشغيل Google TV: يوفر الجهاز وصولًا سهلًا إلى منصات البث الشهيرة مثل نتفليكس، كما يتيح لك الاستمتاع بآلاف التطبيقات والألعاب بدقة 4K مباشرة، مما يفتح آفاقًا جديدة للمحتوى الترفيهي. صوت سينمائي بتقنية دولبي: توفر مكبرات الصوت المزدوجة بقوة 15 واطًا صوتًا غامرًا يتوّج بشكل مثالي المشاهد الأخاذة والمذهلة. قابل للتنقل بسهولة: يأتي هذا الجهاز بتصميم أنيق ومدمج، ويتيح المقبض الأملس المصنوع من السيليكون إمكانية حمل الجهاز ونقله بكل سلاسة، مما يجعل من السهل الاستمتاع بتجربة مشاهدة عالية الدقة في أي مكان، سواء في المنزل أو في الفناء الخلفي أو في رحلات التخييم.



سوق الترفيه المنزلي في الإمارات:

شهد قطاع الترفيه المنزلي في دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا متسارعًا على مدى السنوات الأخيرة، مدفوعًا بطلب تكنولوجيا الصوت والفيديو المنزلية المتقدمة.

وتشير الدراسات إلى أن سوق الترفيه المنزلي في الإمارات من المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي قدره 2.24% حتى عام 2029، مما يُبرز الرغبة المتزايدة في الحصول على صور عالية الجودة وتجارب محتوى غامرة في أوساط المستهلكين.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع استطلاع عالمي لسوق أجهزة العرض المحمولة، الذي يشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، معدل نمو سنوي مركّب قدره 6.8% من عام 2024 إلى عام 2032، مما يؤكد زخم طلب الأجهزة المتعددة الاستخدامات والعالية الدقة لكل من الإعدادات الداخلية والخارجية المتنامي.

وقد أكد فيصل شاه، المدير العام لشركة (Anker Innovations) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أن جهاز العرض (كوزموس 4K SE) يمثل نقلة نوعية في عالم الترفيه المنزلي. وقال: “لقد صممنا هذا الجهاز ليوفر جودة صورة استثنائية وقابلية تكيّف تجعله الخيار الأمثل لكل من يرغب في الاستمتاع بتجربة سينمائية غامرة في منزله”.

لماذا تختار جهاز العرض (Anker Nebula Cosmos 4K SE)؟

شاشة ضخمة: يتيح لك هذا الجهاز الاستمتاع بتجربة مشاهدة سينمائية حقيقية على شاشة تصل إلى 200 بوصة.

يتيح لك هذا الجهاز الاستمتاع بتجربة مشاهدة سينمائية حقيقية على شاشة تصل إلى 200 بوصة. تجربة مشاهدة غامرة: يتيح لك هذا الجهاز الاستمتاع بأفلامك وبرامجك التلفزيونية المفضلة كما لو كنت في السينما.

يتيح لك هذا الجهاز الاستمتاع بأفلامك وبرامجك التلفزيونية المفضلة كما لو كنت في السينما. سهولة الاستخدام: يتميز الجهاز بطريقة إعداد سهلة وبديهية، مما يجعله مناسبًا لجميع أفراد العائلة.

يتميز الجهاز بطريقة إعداد سهلة وبديهية، مما يجعله مناسبًا لجميع أفراد العائلة. تصميم أنيق وعصري: يضيف الجهاز لمسة من الأناقة إلى أي غرفة، كما يمتاز بأنه سهل التنقل مما يتيح لك الاستمتاع بالعرض في المنزل أو في الفناء الخلفي أو في رحلات التخييم.

يضيف الجهاز لمسة من الأناقة إلى أي غرفة، كما يمتاز بأنه سهل التنقل مما يتيح لك الاستمتاع بالعرض في المنزل أو في الفناء الخلفي أو في رحلات التخييم. جودة عالية ومتانة: مصنوع من مواد عالية الجودة لضمان عمر افتراضي طويل.

السعر والتوفر:

يتوفر جهاز العرض (نيبولا كوزموس 4K SE) حاليًا في دولة الإمارات بسعر قدره 5,499 درهمًا. ويُعدّ هذا الجهاز إضافة قيمة لسوق الترفيه المنزلي في دولة الإمارات، فهو يجمع بين الجودة العالية والتصميم الأنيق والميزات الذكية، مما يجعله الخيار الأمثل لمن يبحثون عن تجربة سينمائية حقيقية في المنزل.