بعد موجة جدل.. مايكروسوفت تنفي استخدام مستندات أوفيس في تدريب ذكائها الاصطناعي

نفت مايكروسوفت بنحو قاطع استخدامها بيانات مستندات أوفيس الخاصة بالمستخدمين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها.

وكانت شائعات أخيرة قد أثارت جدلًا حول لجوء الشركة إلى البيانات المتاحة في مستندات حزمة تطبيقات أوفيس لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مما أثار مخاوف لدى المستخدمين بشأن خصوصية بياناتهم وشفافية الشركة.

وردت مايكروسوفت على هذه الاتهامات بتوضيح رسمي نافيةً أي توظيف لبيانات مستندات أوفيس في عملية التدريب.

وقال متحدث باسم الشركة في تصريحات لوكالة رويترز الإخبارية: “هذه الادعاءات غير صحيحة. مايكروسوفت لا تستخدم بيانات العملاء من تطبيقات Microsoft 365 سواء للمستهلكين أو الشركات لتدريب نماذج اللغة الأساسية”.

وأوضحت الشركة أن ميزة “التجارب المتصلة الاختيارية” (Optional Connected Experiences) المُتهمة بجمع البيانات، لا ترسل بيانات المستندات إلى مايكروسوفت، بل تُستخدم فقط لتوفير قدرات إضافية عبر الإنترنت في منتجات أوفيس المختلفة، مثل الخطوط السحابية والقوالب، والعمل التشاركي وغيرها.

وأشارت مايكروسوفت إلى ذلك بوضوح في الوثائق الرسمية المنشورة عبر موقعها الرسمي، لكن صياغتها أثارت مخاوف لدى بعض المستخدمين، بسبب الإشارة إلى أن تلك الميزة “تحلل المحتوى”، وهو ما دفع بعض المستخدمين إلى الافتراض الخاطئ بأنها تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وفي ظل هوس الشركات التقنية بالذكاء الاصطناعي وغياب الشفافية أحيانًا، ليس من المستغرب أن تثير هذه الشائعات ردود فعل قوية.

ويُعد توضيح مايكروسوفت تلك الادعاءات خطوة إيجابية لوضع حد للأخبار المضللة. ومع ذلك، سيكون من الأفضل للشركة صياغة وثائقها بنحو صريح، لتؤكد أن تطبيقات أوفيس لا ترسل بيانات المستخدمين لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، كما فعلت شركة أدوبي في وقت سابق.