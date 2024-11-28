بشاشة مميزة.. فيفو تكشف عن هاتفي S20 و S20 Pro

أعلنت شركة فيفو رسميًا عن هاتفي S20 و S20 Pro، وهما هاتفان من الفئة المتوسطة يحملان مواصفات مميزة في العديد من الجوانب، وهما يأتيان خلفًا للسلسلة السابقة S19.

ويتميز الهاتفان بشاشة قياسها 6.67 إنشات بدقة قدرها 1.5K، تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وهي من نوع AMOLED BOE Q10.

وتوفر الشاشة تقنية التعتيم PWM بتردد يصل إلى 3840 هرتزًا لحماية العين من الإجهاد، وسطوعًا فائقًا يصل إلى 4500 شمعة بحد أقصى. ويتميز هاتف S20 بشاشة مسطحة، في حين يأتي هاتف S20 Pro بشاشة منحنية الأطراف من كافة الجوانب.

ويأتي كلا الهاتفين بكاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع خاصية التركيز التلقائي.

وفيما يتعلق بالكاميرات الخلفية، يتضمن هاتف S20 كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل. وأما هاتف S20 Pro، فيتميز بكاميرا أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل أيضًا، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا مكبرة من نوع بيريسكوب بدقة قدرها 50 ميجابكسل، مع تقريب بصري حتى 3 مرات، وميزة التصوير من قرب “الماكرو”.

ويعمل هاتف S20 بمعالج Snapdragon 7 Gen 3، وهو المعالج نفسه الموجود في الجيل السابق. في حين يعتمد هاتف S20 Pro على معالج +Dimensity 9300 من ميدياتيك، الذي يُعد ترقية لمعالج +Dimensity 9200 المُستخدم في الإصدار السابق. ووفقًا للشركة، فقد حقق إصدار برو في اختبارات منصة AnTuTu أداءً عاليًا بلغ 2.25 مليون نقطة.

ويتوفر الهاتفان الجديدان بعدة ألوان، منها الذهبي والبنفسجي والأبيض والأسود، ويحتوي هاتف فيفو S20 على بطارية ضخمة سعتها 6500 ميلي أمبير، في حين يأتي S20 Pro ببطارية سعتها 5500 ميلي أمبير. ويدعم الهاتفان تقنية الشحن السريع بقوة قدرها 90 واطًا.

وتطرح فيفو هاتف S20 في الصين بسعر يبدأ من 320 دولارًا أمريكيًا، في حين يبدأ سعر هاتف S20 Pro من 470 دولارًا أمريكيًا، ومن المقرر طرح الهاتفين في الأسواق العالمية قريبًا.