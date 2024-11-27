بتصميم متين.. ريلمي تكشف عن هاتفها الجديد Realme C75 من الفئة الاقتصادية

أعلنت شركة ريلمي هاتفها الذكي الجديد Realme C75، الذي ينتمي إلى فئة الهواتف الذكية المنخفضة الثمن.

ويتميز الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD قياسها 6.72 إنشات، بدقة قدرها +FHD، ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وهو يُعد أول هاتف يعمل بمعالج Helio G92 Max من ميدياتيك.

ويدعم المعالج الجديد شبكات الجيل الرابع فقط 4G فقط، وهو يُعد نسخة مطورة من معالج Helio G91 مع بعض التعديلات لتحسين الأداء، مع ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت، وسعة تخزين تبدأ من 128 جيجابايت، ويوجد مستشعر بصمات في جانب الهاتف.

ويتمتع الهاتف بمقاومة للماء والغبار بمعيار IP69، إلى جانب تصميم مقاوم للصدمات بفضل هيكل متين يُطلق عليه اسم ArmorShell مدعوم بزجاج مقوّى، كما يحمل الهاتف تصنيفًا عسكريًا MIL-STD-810H لمقاومة الصدمات.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع كاميرتين مساعدتين، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مناسبة لالتقاط صور السيلفي والمكالمات الفيديو.

ويأتي الهاتف ببطارية كبيرة سعتها 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 45 واطًا، ويمكن استخدام الهاتف كشاحن محمول لشحن الأجهزة الأخرى عبر منفذ USB-C.

ويعمل هاتف Realme C75 بنظام Realme UI 5.0 المبني على أندرويد 14، مما يضمن تجربة برمجية سلسة ومُحدثة، ويوفر النظام بعض المزايا المهمة، مثل ميزة Mini Capsule 3.0 التي تعرض الإشعارات والمعلومات حول ثقب الشاشة، ويتوفر الهاتف بلونين، هما الذهبي والأسود.

وتطرح ريلمي هاتفها الجديد في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 220 دولارًا أمريكيًا.