إيلون ماسك يؤسس استوديو ألعاب معتمدًا على الذكاء الاصطناعي

أعلن إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي الشهير ومؤسس شركة xAI، دخول شركته الجديدة مجال تطوير الألعاب من خلال إنشاء استوديو يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وجاء هذا الإعلان ضمن تفاعل ماسك مع منشور في منصة إكس، تويتر سابقًا، وردًا على انتقاد أحد المستخدمين توجه استوديوهات الألعاب الحديثة نحو الربح على حساب الإبداع وتجربة اللاعبين.

ورد ماسك قائلًا إن العديد من استوديوهات الألعاب الكبرى مملوكة لشركات ضخمة، وأكّد أن شركة xAI ستعمل على تأسيس استوديو ألعاب يهدف إلى “جعل الألعاب عظيمة مرة أخرى”، على حد تعبيره.

ويعرب ماسك عن حبه وشغفه بالألعاب الإلكترونية بنحو دائم، إذ أشار في تصريحات سابقة إلى أنه طوّر أول لعبة إلكترونية له في عمر 12 عامًا، وباعها مقابل 500 دولار.

وأبدى ماسك إعجابه بألعاب مثل Elden Ring و Diablo IV، وذكر في سيرته الذاتية أنه من عشاق لعبة Polytopia، وأنه تفوق على مبتكر اللعبة نفسه في إحدى المرات.

ولم يقتصر اهتمام ماسك بالألعاب على تجربتها فحسب، بل تعاونت شركته “تسلا” سابقًا مع ألعاب مثل Rocket League و Fortnite لإضافة سيارة Cybertruck التي تصنعها إلى تلك الألعاب.

وفي ظل الحماس الكبير لإنشاء ماسك استوديو الألعاب الجديد، تظل التفاصيل حول المشروع شحيحة، إذ اقتصر إعلان ماسك على نية التأسيس فقط. ومع ذلك، يبدو أن الطريق لن يكون سهلًا أمام ماسك في ظل سيطرة شركات عملاقة على صناعة الألعاب، لكن ماسك يراهن على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تطورها شركته xAI لإحداث ثورة في الألعاب وجذب اللاعبين.

ومن جهة أخرى، تشير التقارير الصحفية إلى اقتراب شركة xAI من إطلاق تطبيق ذكاء اصطناعي يشبه تطبيق ChatGPT الشهير.