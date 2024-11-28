أطلق العنان لإبداعك مع ابتكارات التخزين الفائقة السرعة من ويسترن ديجيتال

أطلقت شركة (ويسترن ديجيتال) Western Digital، مجموعة جديدة من حلول التخزين لمساعدة المحترفين والمستهلكين في الاستعداد لموسم الأعياد والعام الجديد بتكنولوجيا تخزين متطورة، وسواء كنت تبحث عن هدية مميزة لعائلتك، أو أصدقائك، أو ترغب في ترقية جهازك الشخصي، فإن المنتجات المبتكرة من علامتي (SanDisk)، و(WD_BLACK)، الحائزتين على جوائز، ستوفر لك كل ما تحتاجه وأكثر.

إذ تتميز هذه المنتجات بسرعات القراءة والكتابة العالية، وتصميمها المتين وقدرتها على تحمل الصدمات والاهتزازات، مما يضمن حماية بياناتك في أي مكان تذهب إليه.

وحدات التخزين المحمولة من نوع SSD من SanDisk.. القوة في جيبك:

وسّعت ويسترن ديجيتال وحدات التخزين المحمولة من نوع SSD من SanDisk لتشمل عرضين جديدين يتميزان بسرعات SSD من الجيل الجديد والقدرة على تحمل أصعب الظروف.

وتتميز هذه الوحدات التخزينية بسرعات قراءة وكتابة فائقة، مما يجعلها مثالية للمحترفين، والمبدعين، وأي شخص يحتاج إلى تخزين كميات كبيرة من البيانات أثناء التنقل في أصعب البيئات.

1- وحدة التخزين SanDisk Extreme PRO with USB4:

تُعدّ وحدة التخزين (SanDisk Extreme PRO with USB4) من أُولى وحدات التخزين المحمولة في السوق، التي تستخدم واجهة USB4، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمحترفين الذين يحتاجون إلى سرعة وأداء استثنائيين.

إذ توفر هذه الوحدة اتصالًا فائق السرعة بفضل واجهة USB4، وتصل سرعة القراءة إلى 3,800 ميجابايت في الثانية، وسرعة الكتابة تصل إلى 3,700 ميجابايت في الثانية، مما يتيح للمستخدمين نقل الملفات بسرعة فائقة والحفاظ على سير العمل بسلاسة، بالإضافة إلى الوصول الفوري إلى المحتوى.

كما تتميز هذه الوحدة بالتصميم المتين والموثوق الذي يناسب نمط الحياة النشيط، إذ تأتي بغلاف سيليكوني متين وهيكل مصنوع من الألمنيوم المصقول، كما تتحمل الصدمات والسقوط حتى من ارتفاع مترين، ومن ثم توفر أقصى حماية لبياناتك، بالإضافة إلى ذلك، تدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP65 لتحمّل الظروف المختلفة مثل المطر والرذاذ، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للاستخدام في أي بيئة.

ستطرح شركة ويسترن ديجيتال وحدة (SanDisk Extreme PRO with USB4) في الأسواق في مطلع العام المقبل 2025، بخيارين من سعة التخزين، وهما: 2 تيرابايت أو 4 تيرابايت.

2- وحدة التخزين SanDisk Extreme Portable SSD بسعة تبلغ 8 تيرابايت:

تُعدّ وحدة التخزين (SanDisk Extreme Portable SSD) بسعة تبلغ 8 تيرابايت، خيارًا مثاليًا لأي شخص يقوم بإنشاء ملفات ضخمة أو يحتاج إلى نسخ احتياطي لمكتبات محتوى كبيرة أثناء التنقل.

إذ تقدم هذه الوحدة المحمولة المزيج المثالي بين السرعة، والمتانة، والسعة لتلبية متطلبات المحتوى وأسلوب الحياة النشيطة، وتوفر سرعات قراءة تصل إلى 1050 ميجابايت في الثانية وسرعات كتابة تصل إلى 1000 ميجابايت في الثانية.

تتوفر الآن وحدة (SanDisk Extreme Portable SSD) بسعة تبلغ 8 تيرابايت بسعر قدره 699.99 دولارًا، وهي متوفرة في المتجر الإلكتروني للشركة مباشرة، ولدى تجار التجزئة المعتمدين، وتأتي مع ضمان لمدة تبلغ 5 سنوات.

حلول WD_BLACK.. تجربة ألعاب لا مثيل لها:

تقدم العلامة التجارية (WD_BLACK) الموجهة خصوصًا لعشاق الألعاب، منتجين جديدين مصممين لتقديم أداء مذهل وسعة كبيرة للاستمتاع بتجربة ألعاب سلسة وسريعة، وهما:

1- وحدة التخزين (WD_BLACK SN7100 NVMe SSD):

صُممت وحدة التخزين (WD_BLACK SN7100 NVMe SSD) الجديدة العالية الأداء خصوصًا لمساعدة اللاعبين في تحقيق الاستفادة الكاملة من الألعاب الحديثة، التي تتميز بجرافيك غامر وملفات ضخمة الحجم، فهي من نوع (NVMe SSD) ومزودة بواجهة (PCIe Gen 4×4 DRAMless)، لذلك تمتاز بسرعات قراءة وكتابة عالية جدًا، ويعني ذلك أنها قادرة على تحميل الألعاب وتشغيلها بسرعة فائقة، مما يوفر لك تجربة لعب سلسة وخالية من التقطيع. بالإضافة إلى ذلك، تتميز بمتانة عالية وكفاءة في استهلاك الطاقة.

تعتمد هذه الوحدة على أحدث تقنيات (TLC 3D NAND) من ويسترن ديجيتال، وتوفر سرعات قراءة تصل إلى 7,250 ميجابايت في الثانية، وسرعات كتابة تصل إلى 6,900 ميجابايت في الثانية (طراز واحد تيرابايت و2 تيرابايت)، مما يحقق تحسنًا في الأداء بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بالجيل السابق من هذه الوحدات.

وللاعبين الذين يبحثون عن سعة تخزين كبيرة توفر (WD_BLACK SN7100 NVMe SSD) خيارات تخزين كبيرة تناسب مكتبات الألعاب الحالية مع مساحة كافية للألعاب الجديدة والتحديثات المستقبلية والمحتويات القابلة للتنزيل.

وقد صُممت هذه الوحدة لتتناسب مع الحواسيب المحمولة، وأجهزة الألعاب المحمولة، وتحقق كفاءة طاقة تصل إلى 100% أكثر عند السرعات القصوى مقارنة بالجيل السابق. كما توفر قدرة تحمل تصل إلى 1200TBW (طراز 2 تيرابايت)، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لبث الألعاب، وتسجيل سباقات السرعة، وكذلك العمل مع أحدث محركات الألعاب.

2- بطاقة التوسعة ( WD_BLACK C50 ) بسعة تبلغ 2 تيرابايت:

مع زيادة عدد الألعاب التي يتجاوز حجمها 100 جيجابايت، توفر بطاقة التوسعة الجديدة (WD_BLACK C50) بسعة تبلغ 2 تيرابايت لجهاز Xbox السعة التخزينية التي يحتاج إليها اللاعبون.

وتتميز هذه البطاقة بسرعة فائقة وأداء لا يصدق بفضل تقنية NVMe SSD، مما يضمن لك تحميل الألعاب وتشغيلها بسرعة البرق. كما يوفر تكاملها مع مزايا Xbox، مثل: Xbox Velocity Architecture، و Quick Resume تجربة لعب سلسة تمامًا.

وقد صُممت بطاقة التوسعة WD_BLACK C50 خصوصًا لتتناسب مع أجهزة (Xbox Series X|S)، وكل ما عليك فعله هو توصيل هذه البطاقة المرخصة رسميًا مباشرة بجهاز الكونسول (console) للحصول على أداء مشابه تمامًا لوحدة التخزين الداخلية في جهاز Xbox.

علاوة على ذلك، عند شراء بطاقة التوسعة WD_BLACK C50، ستحصل على اشتراك مجاني لمدة شهر في خدمة Xbox Game Pass Ultimate و Discord Nitro.