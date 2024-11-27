4 أسباب تجعل بطاقات eSIM الإلكترونية أكثر أمانًا من بطاقات SIM المادية

تُعدّ بطاقات eSIM ابتكارًا تقنيًا غير مسبوق في عالم الاتصالات؛ إذ تُدمج هذه البطاقات داخل الأجهزة المحمولة، وتُلغي الحاجة إلى بطاقة SIM المادية التقليدية. وتوفر مستوى جديدًا من الراحة والأمان يفوق بكثير بطاقات SIM التقليدية، وتساعد في التخلص من المشكلات المرتبطة ببطاقات SIM مثل: السرقة، والفقدان، والحاجة إلى التبديل في أثناء السفر.

بدأت العديد من شركات تصنيع الهواتف بإطلاق إصدارات جديدة من هواتفها تدعم البطاقات الإلكترونية، ومن المُتوقع أن تحل محل بطاقات SIM المادية في المستقبل؛ لأنها أكثر أمانًا من البطاقات المادية.

إليك أربعة أسباب تجعل بطاقات eSIM أكثر أمانًا من بطاقات SIM المادية:

1- غير معرضة لخطر الفقدان أو السرقة:

من أبرز مزايا بطاقات eSIM أنها تُلغي وجود بطاقة مادية قابلة للفقد أو السرقة. ففي حال فقدان الهاتف، يمكن لأي شخص إزالة بطاقة SIM التقليدية واستخدامها للوصول إلى رقم هاتف الضحية وحساباته الشخصية. وأما في حال استخدام بطاقات eSIM، فلن يكون هناك قلق من فقدان البطاقة أو سرقتها؛ لأنها مضمنة داخل الجهاز وغير قابلة للإزالة.

2- يمكن تعطيلها بسهولة من بُعد:

من المشكلات الشائعة عند فقدان الهاتف إمكانية استخدام السارق بطاقة SIM لإجراء مكالمات أو إرسال رسائل بهدف الاحتيال. ومع أنه يمكن تعطيل بطاقات SIM التقليدية عن طريق التواصل مع شركة الاتصالات، فإن هذه العملية تستغرق عادة الكثير من الوقت؛ مما يجعل البيانات معرضة للخطر خلال تلك المدة.

وأما في حال استخدام بطاقة eSIM، فيمكن تعطيل البطاقة بسهولة وبسرعة من بُعد؛ لأن معظم شركات الاتصالات تقدم أدوات عبر تطبيقات الهاتف أو مواقع الويب تتيح للمستخدمين تعليق استخدام بطاقات eSIM فورًا. بالإضافة إلى ذلك، تأتي معظم الهواتف الذكية الحديثة التي تدعم البطاقات الإلكترونية مع أدوات مدمجة مثل: Find My أو Find My Device التي تتيح لك قفل هاتفك أو مسح البيانات المخزنة فيه من بُعد. وإذا اخترت مسح البيانات، فسيتعطل ملف تعريف eSIM تلقائيًا؛ مما يضمن منع إساءة استخدام البطاقة.

3- أقل عُرضة للاختراق:

تتعرض بطاقات SIM التقليدية لمحاولات الاختراق، مثل: عمليات تبديل بطاقة SIM؛ إذ يخدع المخترقون شركة الاتصالات لإصدار بطاقة بديلة تحمل الرقم ذاته الخاص ببطاقة أخرى، ثم يمكنهم الاستيلاء على الحسابات المرتبطة برقم الهاتف.

يقلل استخدام eSIM بنحو كبير من التعرض لهذا الخطر؛ إذ إن نقل البطاقة الإلكترونية إلى جهاز آخر يتطلب إجراءات مصادقة صارمة، مثل: المصادقة الثنائية أو تقديم مستندات لإثبات الهوية. وتوفر هذه الطبقة الإضافية من الأمان حماية أفضل ضد الهجمات الإلكترونية؛ مما يصعب على المهاجمين اختراق حساباتك.

4- بطاقات eSIM أكثر أمانًا في أثناء السفر:

غالبًا ما يواجه المسافرون مشكلات أمنية عند استخدام بطاقات SIM التقليدية، مثل: الحاجة إلى استبدالها ببطاقات محلية لتجنب رسوم التجوال. وهذا الإجراء يُعرض بطاقة SIM للفقدان أو التلف في أثناء التخزين أو النقل.

وأما في حال استخدام eSIM، فيمكن للمستخدمين إعداد ملف تعريف للشبكة المحلية مباشرة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التعامل مع بطاقة مادية. كما يتيح استخدام eSIM إمكانية الاحتفاظ بملفات تعريف متعددة للبطاقة الإلكترونية على جهاز واحد، مما يعني أنه يمكنك البقاء متصلًا بشبكتك الأساسية مع استخدام شبكة محلية للمكالمات أو البيانات.