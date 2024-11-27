هواوي تكشف عن سماعات FreeBuds Pro 4 اللاسلكية

كشفت هواوي عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة FreeBuds Pro 4، وهي أول سماعات أذن تدعم نظام التشغيل الجديد من الشركة HarmonyOS NEXT.

وتعتمد السماعات على تقنية الصوت الجديدة من هواوي Huawei SOUND، وتوفر هذه التقنية تجربة صوت غامرة بفضل أوضاع الصوت المختلفة التي تتيح للمستخدم التبديل بينها بسهولة.

وتتضمن التحسينات التقنية في السماعات دعم معيار L2HC 4.0 لنقل الصوت بدقة قدرها 2.3 ميجابت/ثانية، وحصولها على شهادتي HWA Lossless و Hi-Res Wireless للجودة العالية.

وتعمل السماعات بمعالج Kirin A2 الذي يدعم سرعة نقل عبر البلوتوث تصل إلى 8 ميجابت/ثانية، وتقنية الصوت المكاني عبر HarmonyOS NEXT التي تقلل تأخير الحركة بنسبة قدرها 50%، وتحسّن أداء الصوت المرتبط بحركة الرأس بنسبة قدرها 85%.

وتدعم السماعات تطبيق Huawei Music الجديد مع مجموعة من المزايا الذكية، منها المكالمات الواضحة في الأماكن الصاخبة، وخوارزمية تقليل الضوضاء المحيطة بالذكاء الاصطناعي حتى 100 ديسيبل، وإمكانية الرد على المكالمات أو رفضها عبر حركة الرأس.

وتحتوي السماعة أيضًا على ميزة المساعد الصوتي Celia للأوامر الصوتية، ودعم ترجمة المحادثات بأكثر من 20 لغة، ويمكن التحكم في وظائف السماعة عبر الضغط أو النقر أو السحب.

وتُشحن البطارية في 60 دقيقة باستخدام الشحن السلكي، وفي 150 دقيقة بالشحن اللاسلكي، ويصل عمر البطارية الإجمالي إلى 33 ساعة.

وتتوفر سماعات FreeBuds Pro 4 بثلاثة ألوان، وهي الأسود والأبيض والأخضر، وتطرحها هواوي بسعر قدره 200 دولارٍ أمريكي.