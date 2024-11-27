هواوي تكشف عن جهازها اللوحي MatePad Pro 13.2 إصدار 2025

أعلنت هواوي جهازها اللوحي الجديد MatePad Pro 13.2 إصدار 2025، الذي يتميز بشاشة أكبر وأداء محسّن مقارنةً بالإصدار السابق. ويأتي الجهاز اللوحي بشاشة OLED مرنة قياسها 13.2 إنشًا بدقة قدرها 2.8K مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا.

وتقدّم الشاشة ألوانًا زاهية وتباينًا عميقًا، مع حافات نحيفة لتوفير تجربة مشاهدة غامرة. ولعشاق الكتابة والرسم، توفر هواوي نسخة PaperMatte Edition التي توفر سطحًا خاليًا من الانعكاسات، وإحساسًا يحاكي ملمس الورق.

ويضم الجهاز اللوحي الجيل الثالث من قلم M-Pencil، الذي يتميز باستجابة سريعة ودقة عالية، وهو يمكّن للمستخدمين من العمل على لوحات بدقة قدرها 8K وأكثر من 500 طبقة، مع إمكانية رسم خطوط بمعدل قدره 120 إطارًا في الثانية.

وكعادتها في الآونة الأخيرة، لم تفصح هواوي عن المعالج المُستخدم، لكنها أكدت أن الجهاز يقدم أداءً عاليًا بفضل الذاكرة العشوائية الكبيرة، مما يتيح تشغيل تطبيقات متعددة بكفاءة.

ويتميز الحاسوب ببطارية تصل سعتها إلي 10,100 ميلي أمبير، مما يضمن استخدامًا طويل الأمد، كما تدعم البطارية تقنية الشحن السريع بقوة قدرها 100 واطٍ، التي تتيح شحن الجهاز حتى 85% في 40 دقيقة، مع شحن كامل في غضون 55 دقيقة فقط.

ويحتوي الجهاز اللوحي على كاميرا رئيسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويدعم الجهاز اللوحي تقنيات الاتصال المتقدمة، مثل الواي فاي 6 والبلوتوث 5.2، ويتوفر الجهاز بعدة ألوان، مثل الأسود والأبيض والذهبي، وتطرح هواوي الجهاز بسعر يبدأ من 720 دولارًا أمريكيًا للنسخة الأساسية بذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 256 جيجابايت.