هاتف رائد بسعر منافس.. شاومي تكشف عن Redmi K80 Pro

أعلنت شاومي هاتفها الذكي الجديد Redmi K80 Pro الذي يجمع بين مواصفات هواتف الفئة الرائدة، وسعر يقارب أسعار الهواتف في الفئة المتوسطة.

ويحمل الهاتف شاشة AMOLED قياسها 6.67 إنشات بدقة قدرها 1440 بكسلًا، مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا. وتتميز الشاشة بقدرتها على تحقيق سطوع يبلغ 1,800 شمعة، وحتى 3,200 شمعة عند تشغيل المحتوى بدقة قدرها HDR.

ويأتي هاتف Redmi K80 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite الرائد الجديد، مدعومًا بذاكرة عشوائية قدرها 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين تتراوح بين 256 جيجابايت وتيرابايت من نوع UFS 4.0، ويحمل الهاتف إجمالًا مواصفات أفضل مقارنةً بالإصدار الآخر Redmi K80.

ويحمل الهاتف بطارية كبيرة سعتها 6,000 ميلي أمبير، ويدعم الهاتف الشحن السريع بقوة قدرها 120 واطًا، مع دعم الشحن اللاسلكي حتى 50 واطًا، ويدعم الهاتف معيار IP69 لمقاومة الماء والغبار، ويتضمن نظام تبريد مُحسّنًا للحفاظ على درجات حرارة مناسبة في أثناء الاستخدام الكثيف.

ويحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بمستشعر Light Hunter 800 بدقة قدرها 50 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري OIS، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وكاميرا مكبرة بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع تقريب بصري يصل إلى 2.5 مرة.

وسيتوفر هاتف Redmi K80 Pro بسعر يبدأ من 510 دولارًا أمريكيًا، وقد أكّدت شاومي الإطلاق العالمي للهاتف، ويُتوقع أن يصل الهاتف إلى الأسواق العالمية تحت اسم Poco F7 Ultra.