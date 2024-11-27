مقارنة بين هاتفي أوبو Reno 13 Pro و Reno 12 Pro

تُعد سلسلة هواتف أوبو Reno من أبرز الهواتف المتوسطة التي تجمع بين التصميم الأنيق والأداء المتميز. وقبل يومين أعلنت أوبو رسميًا سلسلة هواتف Reno 13 الجديدة التي تضم إصدارين، هما: Reno 13 و Reno 13 Pro. وقد حصل كلا الإصدارين على مجموعة من التحسينات في المعالجات والكاميرات مقارنةً بالإصدارات السابقة.

في هذا المقال، سنتحدث عن إصدار Reno 13 Pro ونوضح أبرز الترقيات التي حصل عليها مقارنةً بالإصدار السابق Reno 12 Pro.

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف أوبو Reno 13 Pro الجديد بتصميم مُحدّث وهيكل أكبر وأثقل قليلًا مقارنةً بهاتف Reno 12 Pro السابق، إذ يزن الطراز الجديد 197 جرامًا، وأما الطراز السابق فيزن 180 جرامًا. من ناحية أخرى، يدعم Reno 13 Pro معيار IP68، مما يجعله أكثر مقاومة للماء والغبار مقارنةً بهاتف Reno 12 Pro الذي يدعم معيار IP65.

وفيما يتعلق بالشاشة، يضم هاتف Reno 12 Pro شاشة AMOLED بمقاس قدره 6.7 بوصات، وبدقة تبلغ 2412 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع، وتأتي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2.

وأما هاتف Reno 13 Pro الجديد، فيتميز بشاشة AMOLED أكبر وأكثر دقة من شاشة الطراز السابق، إذ تأتي بمقاس قدره 6.83 بوصات، وبدقة تبلغ 2800 × 1272 بكسلًا. وتدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع، وتدعم تقنية PWM dimming لتقليل إجهاد العين.

الكاميرا:

يحتوي Reno 12 Pro على كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة قدرها 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري بمعدل 2x. وأما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

وأما هاتف Reno 13 Pro فيضم كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX890 الذي يوفر أداءً أفضل في الإضاءة المنخفضة وصورًا أكثر وضوحًا مقارنة بالمستشعر المتوفر في الطراز السابق. كما يحتوي على عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة قدرها 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 3.5 مرات، وتدعم التكبير الرقمي حتى 100 مرة. وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

المعالج والأداء:

يعمل Reno 12 Pro بمعالج MediaTek Dimensity 7300 الثماني النوى والمصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Mali-G615 MC2، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

وأما Reno 13 Pro، فيعمل بمعالج MediaTek Dimensity 8350 الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Mali-G615 MC6؛ مما يوفر أداءً أفضل في الألعاب وتعدد المهام. كما يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى واحد تيرابايت من نوع UFS 3.1.

البطارية والشحن:

يحتوي Reno 12 Pro على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 80 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 100% خلال 46 دقيقة.

وأما هاتف Reno 13 Pro فيحتوي على بطارية أكبر تبلغ سعتها 5800 ميلي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 80 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، مما يجعله أول جهاز في سلسلة Reno يدعم الشحن اللاسلكي.

السعر:

يُباع هاتف Reno 13 Pro بسعر يبدأ 470 دولارًا، وأما Reno 12 Pro فيُباع بسعر يبدأ من 450 دولارًا.

المواصفات الكاملة لهاتفي Reno 13 Pro و Reno 12 Pro:

Reno 13 Pro Reno 12 Pro المعالج معالج ( Mediatek Dimensity 8350 ) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. معالج (Mediatek Dimensity 7300) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.83 بوصات. من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والبنفسجي، والوردي. البني، والذهبي، والفضي، والأسود. نظام التشغيل أندرويد 15. أندرويد 14. الوزن 197 جرامًا. 180 جرامًا. السعر يبدأ من 470 دولارًا. يبدأ من 450 دولارًا.