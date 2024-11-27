لا شريحة تقليدية.. آبل تعتزم إطلاق iPhone 17 Air بشريحة إلكترونية فقط

تخطط آبل لاستخدام الشريحة الإلكترونية eSIM فقط والتخلي عن الشريحة التقليدية، بدءًا من هاتف آيفون 17 آير القادم (iPhone 17 Air)، وفقًا لتقرير نشره موقع ذا إنفورميشن التقني.

وأصبحت تقنية الشريحة الإلكترونية eSIM حصرية في هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تشمل هذه الخطوة دولًا أخرى مع إطلاق الجيل الجديد.

وسيأتي هاتف iPhone 17 Air بتصميم رفيع بنحو غير مسبوق، إذ يصل سُمك النماذج الأولية إلى 5 أو 6 ملم فقط، مقارنة بـ7.8 ملم في هواتف آيفون 16.

وإذا تأكد ذلك، سيكون الهاتف من أنحف الهواتف التي أنتجتها آبل، مع تصميم قريب من آيفون 6 الذي بلغ سمكه 6.9 ملم.

ومع ذلك، يواجه المهندسون تحديات كبيرة بسبب هذا التصميم الفائق النحافة، ومنها صعوبة دمج المكونات الأساسية، مثل البطارية والمواد الحرارية. وإضافةً إلى ذلك، قد يقتصر الجهاز على مكبر صوت واحد في السماعة، إذ لا توجد مساحة كافية لمكبر صوت ثانٍ كما هو الحال في الإصدارات الحالية.

ومن اللافت أن هاتف iPhone 17 Air قد يحتوي على كاميرا خلفية واحدة فقط موضوعة داخل نتوء كبير، بدلًا من الكاميرات المزدوجة أو الثلاثية المعتادة في هواتف آبل الحديثة.

ومن المتوقع أن يكون iPhone 17 Air من الهواتف الأولى التي تستخدم مودم 5G الذي تطوّره آبل. ويتميز المودم بكفاءة طاقة عالية، لكنه يواجه تحديات في سرعة الاتصال مقارنة بمودمات كوالكوم الحالية، مع غياب دعم شبكات mmWave 5G التي توفر سرعات عالية في بعض المناطق.

وتركز آبل على تقنية eSIM كبديل آمن ومريح لشرائح SIM التقليدية، إذ لا يمكن نزعها إذا فُقد الجهاز أو سُرق، وتسمح للمستخدمين باستخدام أرقام متعددة في جهاز واحد.

ومع ذلك، فقد يواجه iPhone 17 Air عقبات تنظيمية في الصين، إذ ما زالت شرائح SIM التقليدية مطلوبة بموجب نظام تسجيل الهوية الحقيقية في البلاد. وإذا لم تحصل آبل على الموافقات اللازمة، فقد يتأخر إطلاق الجهاز في السوق الصينية.

ويخضع الهاتف حاليًا لتجارب إنتاجية مبكرة في مصانع فوكسكون، وهي الشركة المسؤولة عن الإنتاج، مع توقع الانتهاء من التصميم النهائي بحلول منتصف عام 2025. وتستهدف آبل إطلاقًا عالميًا للهاتف في خريف عام 2025 المقبل بالتوازي مع إطلاق سلسلة آيفون 17.