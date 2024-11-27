شاومي تكشف عن سماعات Redmi Buds 6 Pro الرخيصة الثمن

كشفت شركة شاومي عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة Redmi Buds 6 Pro، التي تأتي لأول مرة بثلاثة مشغّلات صوتية لتحسين تجربة الصوت.

وزُوِّدت شاومي السماعات بتقنيات صوتية مُحدّثة توفر صوتًا واضحًا في الترددات العالية، وصوتًا ممتلئًا في الترددات المتوسطة، وجهيرًا قويًا.

وأوضحت الشركة أن الصوت حُسّن وضُبط من فريق “Xiaomi Golden Ears”، إذ زاد وضوح الترددات العالية بنسبة تصل إلى 10% مقارنةً بالجيل السابق، مما يتيح تجربة استماع دقيقة للمقاطع الصوتية المتعددة الطبقات.

وتدعم السماعات تقنيات مثل LHDC 5.0، وLC3، وMIHC، بالإضافة إلى الصوت المكاني، كما تأتي بتقنية Deep Space Noise Reduction 2.0 لتقليل الضوضاء حتى 55 ديسيبل، إلى جانب خوارزمية متقدمة لتقليل الضوضاء، وتوفر السماعات ميكروفونات ثلاثية مدعومة بتقنية AI ENC لحجب ضوضاء الرياح في أثناء المكالمات.

وتوفر السماعات عمر بطارية يصل إلى 36 ساعة مع علبة الشحن، كما تدعم الشحن السريع الذي يمنح المستخدمين ساعتين من التشغيل عند شحن السماعات لمدة قدرها 5 دقائق.

وأطلقت شاومي أيضًا إصدارًا مُخصصًا للألعاب تحت اسم REDMI Buds 6 Pro Gaming Edition، ويتميز هذا الإصدار بزمن استجابة منخفض جدًا يصل إلى 20 ميلي ثانية، مع دعم الشحن السريع، بالإضافة إلى تقنيات صوتية فائقة الجودة، مثل LHDC Lossless.

وتتوفر سماعات REDMI Buds 6 Pro بعدة ألوان، وهي الأخضر والأبيض والأسود، بسعر يبدأ من 55 دولارًا أمريكيًا، وأما نسخة الألعاب Gaming Edition، فتأتي بسعر قدره 70 دولارًا أمريكيًا.