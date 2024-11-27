شاومي تكشف عن ساعتها الذكية Redmi Watch 5

أعلنت شاومي ساعتها الذكية الجديدة Redmi Watch 5، التي تأتي بمواصفات مُحسّنة مقارنةً بالإصدارات السابقة، وباقي سلسلة الجيل الخامس للساعة.

وتأتي ساعة Redmi Watch 5 بشاشة AMOLED قياسها 2.07 إنش، بدقة قدرها 432 × 514 بكسلًا، مع سطوع يصل إلى 1,500 شمعة لتقديم تجربة بصرية مميزة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

وزوّدت شاومي الشاشة بزجاج منحنٍ ثلاثي الأبعاد 2.5D، وهي محاطة بإطار من سبائك الألمنيوم، وزر جانبي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يضفي مظهرًا احترافيًا.

وتعمل الساعة ببطارية يمكن أن توفر استخدامًا يصل إلى 12 يومًا مع كل عملية شحن، كما تدعم الساعة تقنية GNSS لتحديد المواقع، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC للدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى شبكات البلوتوث 5.3 للحصول على اتصال سلس بالهواتف الذكية.

وتعمل الساعة بنظام التشغيل الجديد من شاومي HyperOS 2.0، وهو متوافق مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد 8.0 أو iOS 12.0 فما أحدث.

وتوفر الساعة مجموعة من مزايا مراقبة الصحة، مثل قياس معدل ضربات القلب، ومستوى الأكسجين في الدم، وتتبع النشاط البدني على مدار اليوم، وفي أثناء ممارسة الرياضات المختلفة.

وتُطرح ساعة Redmi Watch 5 بسعر يبدأ من 85 دولارًا أمريكيًا، وتوفر شاومي إصدارًا مزودًا بشريحة إلكترونية eSIM بسعر قدره 110 دولارات أمريكية، وهي تتيح الاتصال بالشبكات الخلوية اللاسلكية، واستخدمها بنحو مستقل دون الحاجة إلى الاعتماد على الهاتف الذكي بنحو دائم، كما تتيح إجراء المكالمات واستقبالها.