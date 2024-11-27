شاومي تعلن هاتف Redmi K80 بسعر تنافسي

كشفت شاومي عن هاتف Redmi K80 كخيار أقل تكلفة مقارنةً بإصدار Redmi K80 Pro، مع الاحتفاظ بالعديد من المواصفات التقنية المشتركة بين الإصدارين.

ويأتي الهاتف الجديد من شاومي بمواصفات متقدمة، مع الحفاظ على سعر مناسب تجعله من أفضل الخيارات في فئته.

ويحتوي هاتف Redmi K80 على شاشة AMOLED قياسها 6.67 إنشات بدقة قدرها 1440 بكسلًا، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 3,200 شمعة عند عرض المحتوى بتقنية HDR.

ويضم الهاتف بطارية كبيرة سعتها 6,550 ميلي أمبير، مع دعم الشحن السلكي السريع بقوة قدرها 90 واطًا، لكن الهاتف لا يدعم تقنية الشحن اللاسلكي.

ويعمل هاتف Redmi K80 بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 بدلًا من معالج Snapdragon 8 Elite المستخدم في إصدار Pro. ويُظهر الهاتف أداءً مقاربًا للهواتف الرائدة مثل هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra.

ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية قدرها 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين تتراوح بين 256 جيجابايت وتيرابايت من نوع UFS 4.0، ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68.

ويحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر Light Hunter 800، مع كاميرا ثانية واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل فقط.

وسيتوفر هاتف Redmi K80 بسعر يبدأ من 350 دولارًا أمريكيًا، ومن المقرر طرحه في الأسواق العالمية باسم مختلف قد يكون Poco F7 Pro.