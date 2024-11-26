TCL تكشف عن جهاز العرض المنزلي Projector A1

كشفت TCL رسميًا عن أول جهاز عرض منزلي محمول لها، Projector A1، وذلك ضمن إستراتيجية الشركة لتنويع منتجاتها الاستهلاكية.

ويتميز جهاز العرض الجديد A1 بدقة عرض قدرها 1080 بكسلًا، وسطوع يبلغ 360 شمعة، وهو ليس الأعلى سطوعًا بين أجهزة العرض المتاحة في الأسواق، لكنه مناسب لجهاز محمول صغير الحجم.

ويمكن للجهاز عرض صورة بحجم يتراوح بين 45 إنشًا و 120 إنشًا، وهو أمر جيد بالنظر إلى حجمه الصغير، ويقدّم الجهاز تقنية لضبط الشاشة على الأسطح المختلفة لتكون مناسبة للعرض.

وأضافت TCL مكبرَي صوت إلى الجهاز بقوة قدرها 8 واط، مما يضمن جودة صوت جيدة، كما يدعم الجهاز تقنية معالجة الصوت Dolby Audio، لكن دون تقنية Dolby Atmos المتطورة، وهو أمر متوقع بالنظر إلى السعر وحجم الجهاز.

ويعمل جهاز العرض A1 بنظام Google TV، مما يتيح تشغيل مجموعة واسعة من تطبيقات التلفاز وخدمات بث المحتوى المرئي والمسموع، كما يدعم المساعد الصوتي Google Assistant لتسهيل البحث عن البرامج وتشغيل الموسيقى، وحتى التحكم في الأجهزة الذكية المنزلية.

ويتناسب جهاز العرض A1 مع الاستخدام داخل المنازل، ولكنه يتطلب غرفة مظلمة، نظرًا إلى مستوى السطوع المحدود مقارنةً بأجهزة العرض غير المحمولة.

ويأتي الجهاز بتضميم متين، ويضم عددًا من المنافذ، ويدعم الاتصال لاسلكيًا بالبلوتوث وشبكات الواي فاي.

ويُطرح جهاز TCL Projector A1 بسعر قدره 500 دولارٍ أمريكي، مما يجعله منافسًا لأجهزة عرض أخرى مثل جهاز سامسونج Freestyle 2.