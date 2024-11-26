وسط تعقيدات حكومية.. آبل تسعى إلى توفير مزايا الذكاء الاصطناعي في الصين

يجري الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، زيارة إلى الصين تهدف إلى مناقشة قضايا سلسلة التوريد مع رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، بالإضافة إلى بحث التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتشير تقارير إلى أن كوك يسعى أيضًا إلى إجراء محادثات بشأن إطلاق تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بآبل المعروفة باسم “Apple Intelligence” في السوق الصينية.

ووفقًا لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، نقلًا عن مصدر وصف بأنه مسؤول بارز في هيئة تنظيم التكنولوجيا في الصين، فإن آبل تسعى إلى التعامل مع اللوائح التنظيمية المُعقدة في البلاد.

وأكّد المصدر أن إدخال تقنيات “Apple Intelligence” إلى الأجهزة المبيعة في الصين يواجه عقبات كبيرة لأي شركة أمريكية إذا حاولت ذلك بمفردها.

وأوضح المصدر أن آبل ستواجه عملية طويلة ومُعقدة، لكن هذه العملية قد تصبح “أبسط وأسرع” إذا اعتمدت الشركة على نماذج الذكاء الاصطناعي التي سبق أن أقرتها الحكومة الصينية، إذ لا تسمح القوانين الصينية الحالية بتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي من شركات أجنبية.

وفي سياقٍ متصل، يواصل كوك محادثاته مع شركات صينية كانت آبل قد بدأت التواصل معها خلال الأشهر الأخيرة.

وتشمل هذه المحادثات شركات تقنية بارزة، مثل شركة بايدو وبايت دانس ومون شوت، وهي شركات صينية رائدة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

ولم تُصدر آبل أي تعليق رسمي بشأن هذه المباحثات حتى الآن، لكن كوك كان قد صرّح في أكتوبر الماضي بأن الشركة تعمل بجد لإطلاق مزايا “Apple Intelligence” في الصين.

وقال كوك آنذاك: “هناك عملية تنظيمية محددة للغاية خلف هذا الأمر، وعلينا استكمالها. نحن نأمل تقديم هذه التقنية للمستهلكين الصينيين في أقرب وقت ممكن”. وأتت هذه التصريحات خلال زيارة سابقة أجراها كوك إلى الصين مع رئيس العمليات في آبل، جيف ويليامز.

وتجدر الإشارة إلى أن كوك زار الصين ثلاث مرات خلال عام 2024، في حين زارها ويليامز مرتين على الأقل، إذ تُعد الصين أهم سوق للشركة عالميًا بعد الولايات المتحدة.