وداعًا أندرويد.. هواوي تكشف عن هاتف Mate X6 القابل للطي بنظامها الجديد

أعلنت شركة هواوي هاتفها الذكي الرائد الجديد القابل للطي Mate X6، مع توقعات بإطلاقه عالميًا خلال وقتٍ قريب. ويأتي الهاتف يأتي بتحسينات كبيرة في التصميم والشاشات، إلى جانب ميزات تقنية متقدمة، ونظام التشغيل الجديد من هواوي HarmonyOS Next.

وصممت هواوي الهاتف بأسلوب الطي الجانبي، مثل الكتاب، ويتميز بهيكل مصنوع من الألمنيوم الفائق الصلابة مع ألياف الكربون، مما يضمن متانة استثنائية مع الحفاظ على الوزن الخفيف.

ويضم هاتف هواوي Mate X6 شاشة داخلية قياسها 7.93 إنشات، بدقة قدرها 2440 × 1880 بكسلًا، مع سطوع يصل إلى 1800 شمعة، وتقنية LTPO 2.0 لتوفير معدل تحديث متغير حتى 120 هرتزًا. وأما الشاشة الخارجية، فهي بقياس قدره 6.45 إنشات، بدقة قدرها 2440 × 2240 بكسلًا، وبسطوع يصل إلى 2500 شمعة.

ويحتوي هاتف Mate X6 على ثلاث كاميرات خلفية موزعة بشكل دائري، منها كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة متغيرة بين f/1.4 وf/4.0، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 40 ميجابكسل، وكاميرا بيريسكوب مكبرة بدقة قدرها 48 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى 4 مرات.

ويحتوي الهاتف أيضًا على كاميرتين أماميتين بدقة قدرها 8 ميجابكسل، واحدة للشاشة الداخلية والأخرى للشاشة الخارجية.

ويعمل الهاتف بنظام HarmonyOS Next الجديد، مما يعكس التزام هواوي بتطوير نظامها الخاص الذي تقدمه كبديل لنظام أندرويد، وهو أول هاتف تطلقه الشركة بالنظام الجديد. ولم تفصح هواوي عن المعالج المُستخدم في الهاتف، لكن التوقعات تشير إلى أنه معالج Kirin 9100.

ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية قدرها 12 أو 16 جيجابايت، مع سعات تخزينية تتراوح بين 256 جيجابايت وتيرابايت.

ويضم الهاتف بطارية سعتها 5,110 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 66 واطًا، والشحن اللاسلكي بقوة قدرها 50 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقوة قدرها 7.5 واط.

وأعلنت هواوي سلسلة من التحسينات الهندسية في هاتفها القابل للطي الجديد Mate X6، إذ يأتي بتصميم مُعاد تطويره، وهو مزوّد بنظام تبريد متقدم مع تبريد سائل وطبقات متعددة من الجرافيت، مما يعزز الأداء الحراري، ويضمن استقرار الجهاز في أثناء الاستخدام الكثيف.

وأضافت هواوي طبقة حماية إلى الشاشة الخارجية تُسمى Kunlun، لتوفير مقاومة مُحسّنة للصدمات والخدوش، وحسّنت الشركة آلية الطي لتكون أكثر سلاسة عند الفتح والإغلاق، مع تعزيز المتانة باستخدام مواد فولاذية عالية القوة.

ويتوفر الهاتف بعدة ألوان، مثل الأسود والرمادي والأحمر والأزرق والأبيض، مع تصميم “Nebula Gray” الذي يحمل مظهرًا يشبه الرخام، وإمكانية تخصيص المظهر الخارجي بخلفيات من الزجاج أو الجلد النباتي. ويزن الهاتف 239 جرامًا، ويبدأ سعره من 1800 دولارٍ أمريكي.