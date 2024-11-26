هواوي تكشف عن هواتف Mate 70.. مواصفات متقدمة وأسعار تنافسية

أعلنت شركة هواوي الصينية سلسلة هواتفها الذكية الرائدة الجديدة Mate 70 بمواصفات متطورة على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ سنوات.

ويأتي هاتف Mate 70 بشاشة LTPO OLED قياسها 6.7 إنشات بدقة قدرها +FHD ومعدل تحديث متغير بين 1 و 120 هرتزًا. أما هاتف Mate 70 Pro فيحمل شاشة أكبر قياسها 6.9 إنشات مع الدقة نفسها ومعدل التحديث ذاته. وتتميز الشاشتان بسطوع يصل إلى 2500 شمعة، وزجاج مُحسّن يُسمى Kunlun لتعزيز مقاومة الصدمات. ويدعم كلا الهاتفين معيار مقاومة الماء والغبار IP69.

ويحمل كلا الهاتفين كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة متغيرة بين f/1.4 و f/4.0 وتقنية التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى كاميرا ثانية واسعة المجال بدقة قدرها 40 ميجابكسل.

وأما الكاميرا الثالثة، فهي كاميرا “بيريسكوب” مُكبّرة بدقة قدرها 12 ميجابكسل في هاتف Mate 70 الأساسي، و 48 ميجابكسل في إصدار برو، مع إتاحة التكبير البصري حتى 5.5 و 4 مرات على الترتيب.

وأضافت هواوي مستشعرًا جديدًا “للتصوير الطيفي”، وهو خلافًا للمستشعرات التقليدية السابقة يعزز دقة الألوان، ويحسّن درجات البشرة الطبيعية وتفاصيل الظلال، عبر جمع بيانات من 1.5 مليون قناة متعددة الأطياف، لتحسين إنتاج الألوان، حتى في المشاهد ذات الإضاءة المعقدة.

ولم تفصح هواوي عن تفاصيل المعالجات، لكن يُشاع أن السلسلة تعتمد على معالج Kirin 9100 المُصنع بتقنية تصنيع قدرها 6 نانومتر. ويعمل كلا الهاتفين بنظام التشغيل HarmonyOS 4.3 مع تحديث مستقبلي متوقع للإصدار الأحدث HarmonyOS Next، وهو نظام تشغيل جديد كليًا من هواوي لا يعتمد على نظام أندرويد، ويُشغّل تطبيقاته الخاصة.

وفيما يتعلق بالبطارية، يضم هاتف Mate 70 بطارية سعتها 5,300 ميلي أمبير مع شحن سريع بقوة قدرها 66 واطًا وشحن لاسلكي حتى 50 واطًا. وأما إصدار برو، فهو يحمل بطارية أكبر سعتها 5,500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع حتى 100 واطٍ، وشحن لاسلكي حتى 80 واطًا.

ويتوفر الهاتفان بأربعة ألوان، وهي الأخضر والأرجواني والأبيض والأسود. ويبدأ سعر Mate 70 من نحو 750 دولارًا، في حين يبدأ سعر Mate 70 Pro من نحو 900 دولارٍ أمريكي.