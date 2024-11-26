هواوي تكشف عن هاتفي +Mate 70 Pro و Mate 70 RS بتصميم فاخر

كشفت شركة هواوي رسميًا عن هاتفي +Mate 70 Pro و Mate 70 RS، وهما الهاتفان الأرقى في التصميم والأداء في سلسلة Mate 70 الجديدة، مع تحسينات كبيرة في البطارية والمواد المستخدمة والذاكرة العشوائية.

ويتميز هاتف +Mate 70 Pro بجهة خلفية مبتكرة تجمع بين ألياف ذهبية ونسيج النايلون المعروف بمتانته العالية ومقاومته للصدمات، مع تصميم الإطار باستخدام التيتانيوم، مما يمنح الهاتف مقاومة للخدوش والسقوط، بالإضافة إلى دعمه بمعيار IP69 ضد الماء والغبار.

وأما شاشة الهاتف فهي بمقاس قدره 6.9 إنشات من نوع LTPO OLED، بدقة قدرها 2832×1316 بكسلًا، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوع يبلغ 2500 شمعة، وزجاج الحماية Kunlun من الجيل الثاني مع مستشعر البصمة في جانب الهاتف.

ويتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Kirin 9100 بتقنية تصنيع قدرها 6 نانومتر، وذاكرة عشوائية حجمها 16 جيجابايت.

وفيما يتعلق بالكاميرات، يضم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية، منها كاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدسة بفتحة متغيرة تتراوح بين f/1.4 و f/4.0، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 40 ميجابكسل، وكاميرا مكبرة بدقة قدرها 48 ميجابكسل للتقريب البصري حتى 4 مرات. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف ببطارية ضخمة سعتها 5700 ميلي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 100 واطٍ، والشحن اللاسلكي بقوة تصل إلى 80 واطًا.

ويأتي هاتف Mate 70 RS بتصميم فائق الفخامة مع إطار من التيتانيوم العالي السطوع، وشاشة من نوع OLED، توفر سطوعًا يصل إلى 3500 شمعة، وهي محمية بزجاج Kunlun المُقوّى.

وتشبه المواصفات الداخلية لهاتف Mate 70 RS إلى حد كبير هاتف +Mate 70 Pro، مع سعات تخزين تصل إلى تيرابايت. ويعمل كلا الهاتفين بنظام HarmonyOS 4.3.

ويتوفر هاتف +Mate 70 Pro بأربعة ألوان، وهي الأسود والأبيض والذهبي والأزرق، مع خيارات تخزين تتراوح بين 512 جيجابايت وتيرابايت، ويبدأ سعره من نحو 1120 يورو. وأما هاتف Mate 70 RS فيتوفر بثلاثة ألوان، وهي الأحمر والأبيض والأسود، بأسعار تبدأ من نحو 1600 يورو.