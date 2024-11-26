على خُطى آبل.. شاومي تخطط لتطوير معالجاتها الخاصة

تسعى شركة شاومي الصينية إلى تطوير معالجاتها الخاصة للهواتف المحمولة والأجهزة الذكية، بهدف تقليل اعتمادها على الشركات المتخصصة الأخرى، مثل كوالكوم وميدياتيك.

وفي حال نجاحها، ستنضم شاومي إلى قائمة الشركات المنافسة التي تصمم المعالجات، مثل آبل وسامسونج وهواوي.

ووفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ، فإن شاومي تعمل حاليًا على تطوير معالج متطور بتقنية تصنيع قدرها 3 نانومتر، ويتوقع إطلاقه في أوائل عام 2025، مع أداء مشابه لمعالج Snapdragon 8 Gen 1 الرائد من كوالكوم.

وتسعى شاومي عبر تطوير معالجاتها الخاصة إلى تحسين الأداء والكفاءة، بما يتناسب مع احتياجات أجهزتها.

ومع ذلك، فإن تطوير المعالجات ليس بالمهمة السهلة، إذ يتطلب ذلك استثمارات ضخمة وخبرة تقنية معقدة. على سبيل المثال: تعرضت شركة سامسونج، التي تطور معالجات Exynos منذ أكثر من عقد، لانتقادات بسبب أداء تلك المعالجات مقارنة بنظيراتها من كوالكوم.

وأبرمت شاومي شراكة مع شركة ARM لتصميم الرقاقات المخصصة، وقد انتهت حديثًا من مرحلة التصميم لرقاقتها الأولى بتقنية تصنيع قدرها 3 نانومتر، ومن المتوقع بدء الإنتاج الكبير لها في عام 2025.

وستتعاون شاومي مع شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية TSMC لتصنيع هذه الرقاقات باستخدام تقنياتها المتقدمة.

وما زالت شاومي تواجه ضغوطًا خارجية، إذ تفرض الولايات المتحدة قيودًا على وصول الشركات الصينية إلى تقنيات الرقاقات المتقدمة.

وزادت هذه القيود مع إدارة بايدن، ومن المتوقع أن تشدد إدارة ترامب المقبلة تلك القيود. ونتيجةً لذلك، بدأت الصين بتخزين كميات كبيرة من الرقاقات ذات التقنيات المتقدمة تحسبًا للمزيد من القيود.