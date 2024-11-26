بمواصفات مُحسّنة.. شاومي تكشف عن أجهزة التلفاز الذكية Redmi X 2025

أعلنت شركة شاومي الصينية أحدث إصداراتها من أجهزة التلفاز الذكية، Redmi Smart TV X 2025، التي تضم أربعة إصدارات تتراوح أحجامها بين 55 و85 إنشًا.

وتتميز كافة الإصدارات بشاشات دقتها 4K Ultra HD مع معدل تحديث يصل إلى 240 هرتزًا، مما يجعلها مثالية للألعاب ومشاهدة الأفلام.

وتدعم الشاشات تقنية True Color مع نطاق ألوان واسع وخوارزمية متطوّرة، لتحسين عرض الألوان ومستويات السطوع والتباين في أثناء المشاهدة، كما تدعم تقنيات 4K HDR و Dolby Vision، مما يوفر تجربة بصرية بجودة سينمائية.

وتعمل أجهزة التلفاز بنظام التشغيل HyperOS 2 المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يتكامل بسلاسة مع الأجهزة الذكية الأخرى، مثل الأجهزة المنزلية والهواتف الذكية.

وتدعم الأجهزة المساعد الذكي Xiao Ai الذي يستجيب للأوامر الصوتية في أثناء المشاهدة، كما يتيح التحكم في الأجهزة المنزلية.

وتعمل أجهزة التلفاز Redmi Smart TV X 2025 بمعالج MT9655 مع ذاكرة عشوائية قدرها 4 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 64 جيجابايت، وتدعم شبكات الواي فاي 6، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC لمشاركة الشاشة، كما تدعم تقنيات FreeSync Premium و ALLM و VRR لتشغيل الألعاب بسلاسة.

وطوّرت شاومي تقنية Qingshan لحماية العينين، إذ تعمل على تحسين سطوع الشاشة وتباينها وتقليل انبعاث الضوء الأزرق، مما يقلل إجهاد العين في أثناء المشاهدة الطويلة.

وتتوفر سلسلة Redmi Smart TV X 2025 حاليًا في الصين، بأسعار تبدأ من 300 دولارٍ أمريكي للإصدار البالغ قياسه 55 إنشًا، وتصل إلى 660 دولارًا أمريكيًا للإصدار البالغ قياسه 85 إنشًا.

ولم تُعلن شاومي بعدُ عن توفر أجهزة Redmi Smart TV X 2025 في الأسواق العالمية، ولكن يُتوقع إطلاقها قريبًا.