بشاشة مميزة.. أوبو تكشف عن جهازها اللوحي Oppo Pad 3

أعلنت أوبو جهازها اللوحي الجديد Pad 3، وهو النسخة الأساسية من سلسلة الأجهزة اللوحية التي تصدرها، بالتزامن مع إعلان هواتفها الذكية الجديدة Reno 13.

ويحمل الجهاز اللوحي Oppo Pad 3 شاشة LCD قياسها 11.61 إنشًا بدقة قدرها 2.8K، مع سطوع يصل إلى 700 شمعة، ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتزًا، مما يمنح المستخدم تجربة مشاهدة مريحة وسلسة. وتغطي أوبو الشاشة بطبقية حماية من التوهج، كما تدعم الشاشة استخدام القلم الذكي للكتابة والرسم.

ويتميز جهاز Oppo Pad 3 بمعالج Dimensity 8350 من ميدياتك، وهو معالج ثماني النواة من الفئة المتوسطة، ويضم معالج الرسوميات Mali-G615 MC6.

ولم تقدّم أوبو تفاصيل دقيقة عن أداء المعالج في اختبارات الأداء، لكنه قد ينافس معالج Snapdragon 7+ Gen 3 من كوالكوم.

ويأتي الجهاز اللوحي بذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.

ويحتوي الجهاز اللوحي على بطارية سعتها 9520 ميلي أمبير، وهي أكبر قليلًا من إصدار برو من الجهاز اللوحي الذي صدر حديثًا، مع الحفاظ على دعم تقنية الشحن السريع بقوة قدرها 67 واطًا، ما يتيح شحنًا سريعًا ومريحًا.

وصُمم جهاز Oppo Pad 3 بجسم معدني نحيف سمكه 6.29 ملم، ووزن قدره 536 جرامًا، مما يجعله سهل الحمل ومناسبًا للسفر.

ويتوفر الجهاز بسعر يبدأ من نحو 300 دولارٍ أمريكي للإصدار الأساسي بسعة قدرها 128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت، في حين يصل سعر النسخة الأعلى إلى نحو 430 دولارًا أمريكيًا، ويُشحن القلم مجانًا مع الجهاز.

ولم تعلن أوبو بعدُ خططها لإطلاق الجهاز عالميًا، ولكن من المحتمل أن يُطلق في الأسواق العالمية باسم مختلف.