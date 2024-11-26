مثل واتساب وسناب شات.. إنستاجرام تضيف ميزة المشاركة المباشرة للموقع الجغرافي

أعلنت ميتا إضافة ميزة المشاركة المباشرة للموقع الجغرافي إلى تطبيق إنستاجرام، كجزء من تحديثات موجهة إلى الرسائل المباشرة (DMs).

وتتيح الميزة للمستخدمين مشاركة مواقعهم الجغرافية بنحو حي ومباشر مع الأصدقاء في أثناء المحادثات لمدة تصل إلى ساعة واحدة.

وللاستفادة من الميزة، يمكن النقر على زر “زائد +” في الزاوية اليمنى السفلى من الشاشة، ثم اختيار الموقع. وإلى جانب ذلك، يمكن تثبيت موقع معين على الخريطة لتنسيق أوقات الوصول أو تحديد الأماكن في الأحداث المزدحمة، مثل الحفلات والمناسبات الخارجية.

ويمكن مشاركة الموقع بنحو مباشر في المحادثات الخاصة أو الجماعية عبر إنستاجرام، مع إضافة ميزة أمان تمنع إعادة توجيه الموقع المشترك إلى محادثات أخرى، كما يظهر مؤشر في أعلى المحادثة لتذكير المستخدمين بإيقاف مشاركة الموقع عند الانتهاء.

وإلى جانب ميزة مشاركة الموقع، تتيح إنستاجرام 17 حزمة ملصقات جديدة تحتوي على أكثر من 300 ملصق، يمكن مشاركتها في الرسائل المباشرة.

وأضافت المنصة ميزة الألقاب (Nicknames)، التي تسمح للمستخدمين بتحديد أسماء مستعارة لهم ولأصدقائهم في المحادثات. ويمكن تعيين الألقاب عبر النقر على اسم المحادثة في الأعلى، ثم اختيار “ألقاب” وتحديد اسم المستخدم المرغوب تغييره. وتظهر الألقاب في المحادثات فقط، ولا تؤثر في اسم المستخدم العام الذي يظهر في التطبيق.

وأكدت الشركة أن ميزة مشاركة الموقع المباشر متاحة حاليًا في بعض الدول فقط، مع توقعات بإتاحتها قريبًا في كافة الدول لتصل إلى كافة المستخدمين.