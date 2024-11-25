يُعدّ هاتفا ROG Phone 9 Pro و iPhone 16 Pro Max من أحدث وأقوى الهواتف الذكية، ومع أن هاتف أسوس ROG Phone 9 Pro مصمم خصوصًا لهواة اللعب بألعاب الفيديو، فقد أضافت آبل العديد من التحسينات والمزايا إلى هاتف iPhone 16 Pro Max ليكون خيارًا مناسبًا لهواة الألعاب.

يتمتع كلا الهاتفين بتصاميم أنيقة ومميزة، وبطاريات كبيرة ومعالجات فائقة القوة، ويُباعان بأسعار متقاربة، ويُعدان من أبرز الهواتف التي يمكنك التفكير في اختيارها إذا كنت تبحث عن هاتف يتمتع بأداء قوي، وعمر طويل للبطارية.

ولمساعدتك في اختيار الهاتف المناسب لك، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي ROG Phone 9 Pro و iPhone 16 Pro Max:

التصميم والشاشة:

يأتي ROG Phone 9 Pro بتصميم مميز يتماشى مع كونه هاتفًا مخصصًا للألعاب، فقد أضافت شركة أسوس عناصر جذابة لمحبي ألعاب الفيديو، وأبرزها: شاشة AniMe Vision في الجزء الخلفي من الهاتف التي تأتي مزودة بمجموعة من مصابيح LED. وتعرض هذه الشاشة الرسوم المتحركة التفاعلية التي تتفاعل مع استخدامك للهاتف، مع إمكانية تخصيصها لإضافة لمسة شخصية تعكس هوية المستخدم.

يضم هذا الهاتف شاشة LTPO AMOLED بمقاس يبلغ 6.78 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 185 هرتزًا في وضع Game Genie، مما يوفر تجربة عرض سلسة وواضحة. كما تدعم الشاشة أيضًا تقنية HDR10 وتصل ذروة سطوعها إلى 2500 شمعة في المتر المربع؛ مما يضمن وضوحًا ممتازًا حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

وأما هاتف iPhone 16 Pro Max فيأتي بتصميم أنيق وبسيط ويضم إطارًا مصنوعًا من التيتانيوم، ويضم شاشة أكبر بقليل من شاشة هاتف أسوس، وتأتي بمقاس قدره 6.9 بوصات، من نوع Super Retina XDR OLED وتمتاز بدقة عالية تبلغ (2868 × 1320 بكسلًا)، وتدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا.

الكاميرا:

كلا الهاتفين يتمتعان بنظام كاميرا احترافي؛ إذ يضم ROG Phone 9 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ وتأتي العدسة الرئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والعدسة الثانية مقربة بدقة قدرها 32 ميجابكسل، والعدسة الثالثة فائقة الاتساع بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

يمكن لكاميرا هذا الهاتف التقاط صور عالية الجودة، وتظهر فيها جميع التفاصيل واضحة سواء التقطت الصورة في النهار أو في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وأما هاتف iPhone 16 Pro Max، فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تتمتع بمواصفات قوية، وتضم العدسة الأساسية مستشعرًا بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وأما العدسة الفائقة الاتساع فتأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وتأتي العدسة المقربة بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

تُقدّم كاميرا هذا الهاتف أداءً متميزًا في جميع ظروف الإضاءة، مع ألوان طبيعية وتفاصيل دقيقة. وتدعم وضع التصوير السينمائي (Cinematic Mode) ومزايا لتحسين التصوير الليلي تجعل هذا الهاتف الخيار المثالي لعشاق التصوير.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف أسوس ROG Phone 9 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite الجديد الثماني النوى والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر؛ مما يوفر أداءً فائق القوة وسرعة استجابة عالية.

يأتي الهاتف مزودًا بسعة تبلغ 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تصل إلى واحد تيرابايت من ذاكرة التخزين الداخلية؛ مما يضمن تشغيل الألعاب الثقيلة والتطبيقات المتعددة بسلاسة. ولضمان أداء مستقر خلال جلسات اللعب الطويلة، أضافت أسوس إلى الهاتف نظام التبريد GameCool 9 المُحسن، ومروحة التبريد الخارجية AeroActive Cooler X Pro، لضمان تبديد الحرارة بكفاءة عالية.

وأما iPhone 16 Pro Max، فيعمل بمعالج Apple A18 Pro الجديد المصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، الذي يتميز بقوة معالجة مذهلة وفعالية في استهلاك الطاقة؛ مما يضمن أداءً سلسًا عند تشغيل التطبيقات المتعددة أو الألعاب. ويأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى واحد تيرابايت.

يدعم هذا الهاتف نظام الذكاء الاصطناعي الجديد من آبل (Apple Intelligence) الذي يوفر المساعد الصوتي المُحسن سيري الذي أصبح أكثر ذكاءً وفائدة من قبل، كما يوفر هذا النظام مجموعة من المزايا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتحرير الصور وإنشاء رموز تعبيرية مخصصة، والمساعدة في كتابة النصوص وغير ذلك.

البطارية والشحن:

يحتوي الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 5800 ميلي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 65 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن العكسي السلكي بقدرة تبلغ 10 واط. ويستمر هذا الهاتف بالعمل لمدة لا تقل عن أربع ساعات ونصف من اللعب بألعاب الفيديو الكثيفة، ولمدة لا تقل عن 22 ساعة من بث المحتوى المرئي.

وأما iPhone 16 Pro Max فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4685 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع، إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% في 30 دقيقة باستخدام شاحن متوافق بقوة تبلغ 25 واطًا، كما يدعم الشحن اللاسلكي (MagSafe) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي (Qi2) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

ويتمتع هاتف آيفون 16 برو ماكس بأطول عمر بطارية في تاريخ هواتف آيفون؛ إذ يوفر حتى 33 ساعة متواصلة من تشغيل الفيديو.

السعر:

هاتف أسوس ROG Phone 9 Pro متاح الآن للطلب الأولي بسعر يبدأ من 1200 دولار، ومن المُتوقع أن يصل إلى الأسواق في منتصف أو أواخر شهر ديسمبر. وأما هاتف آيفون 16 برو ماكس فيُباع بسعر يبدأ من 1200 دولار.

أيهما تختار؟

كلا الهاتفين يقدمان تجربة استثنائية، ويعتمد اختيار أحدهما على احتياجاتك وأولوياتك؛ فإذا كنت من هواة اللعب بألعاب الفيديو وتبحث عن تجربة مميزة، وأداء قوي وتصميم فريد، فإن هاتف ROG Phone 9 Pro هو الخيار المناسب لك.

وأما إذا كنت تبحث عن هاتف يتمتع بتصميم أنيق وبسيط، وأداء قوي وكاميرا فائقة الجودة، فإن iPhone 16 Pro Max يُعد الهاتف المناسب لك.

المواصفات الكاملة لهاتفي ROG Phone 9 Pro و iPhone 16 Pro max:

ROG Phone 9 Pro iPhone 16 Pro max المعالج معالج (Snapdragon 8 Elite) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج (Apple A18 Pro) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات. من نوع LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.9 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 16 أو 24 جيجابايت. 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود. الأبيض، والأسود والتيتانيوم الطبيعي، والذهبي. نظام التشغيل أندرويد 15. iOS 18. الوزن 227 جرامًا. 227 جرامًا. السعر يبدأ من 1200 دولا ر. يبدأ من 1200 دولار.