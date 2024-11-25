Oppo Find X8 من أحدث الهواتف من شركة أوبو، ويمتاز بالتصميم المميز، والأداء القوي، والكاميرات الاحترافية، ويُعد منافسًا قويًا لهواتف أندرويد الرائدة الأخرى، مثل: هاتف سامسونج جالاكسي إس24، وهاتف جوجل بكسل 9.

يأتي هذا الهاتف بتصميم أنيق وخفيف الوزن، ويضم شاشة عالية الدقة ويعمل بواحد من أقوى المعالجات في الوقت الحالي، ويحتوي على بطارية كبيرة، ويدعم الشحن السريع، كما يدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف Oppo Find X8 الجديد:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف Oppo Find X8 بتصميم أنيق وعصري، ويتميز بجودة التصنيع العالية، وتأتي الجهة الخلفية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass 7i؛ مما يجعلها مقاومة للخدوش والصدمات. ويأتي الهاتف في هيكل نحيف وخفيف الوزن، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود، والرمادي، والأزرق، والوردي.

وفيما يتعلق بالشاشة فهي من نوع AMOLED، وتأتي بمقاس قدره 6.59 بوصات، وتمتاز بدقة تبلغ 2760 × 1256 بكسلًا. وتدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا، وتصل ذروة سطوعها إلى 4500 شمعة في المتر المربع، مما يجعل الهاتف مثاليًا للاستخدام تحت أشعة الشمس المباشرة. كما تدعم الشاشة خاصية HDR10+؛ مما يعزز تجربة مشاهدة المحتوى المرئي.

الكاميرا:

يضم هاتف Find X8 الجديد من أوبو كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تأتي بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تضم مستشعرًا بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8، وتدعم تقنية التثبيت البصري (OIS) للحصول على صور واضحة وعالية الجودة في مختلف ظروف الإضاءة.

العدسة الثانية: مقربة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري حتى 3X.

العدسة الثالثة: فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتأتي بزاوية رؤية تبلغ 120 درجة لتصوير المناظر الطبيعية.

وفيما يتعلق بجودة التصوير، يمكن لهذا الهاتف التقاط صور عالية الجودة والوضوح في جميع ظروف الإضاءة، وتدعم كاميرات هذا الهاتف تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية. ويضم الهاتف أيضًا كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، يمكنها التقاط صور ذاتية واضحة وعالية الجودة.

يدعم هاتف أوبو وضع Hasselblad Portrait لتصوير البورتريه، ومزية (LivePhoto) الجديدة التي تلتقط مقاطع فيديو قصيرة قبل التقاط الصورة وبعدها، ومحرك الصور HyperTone الذي يدمج حتى 9 إطارات في كل صورة للحصول على وضوح عالٍ ودقة فائقة مع تقليل الضوضاء والتشويش.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف أوبو Find X8 بمعالج Mediatek Dimensity 9400 الذي يُعد من أقوى المعالجات في الوقت الحالي، ويأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى واحد تيرابايت من نوع UFS 4.0.

الأداء العام للهاتف سلس وسريع؛ إذ يمكنه تشغيل التطبيقات الثقيلة والألعاب بسهولة، ولن تواجه أي مشكلات متعلقة بالتأخير أو الارتفاع المفرط في درجة الحرارة.

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 15 وواجهة المستخدم ColorOS 15 التي تقدم مزايا تخصيص متعددة، وتوفر مجموعة واسعة من الأدوات التي تعزز قدرات الهواتف، مثل: أدوات تحرير الصور الاحترافية، ومساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي، بالإضافة إلى التصميم الجديد لعناصر الواجهة الذي يجعل التنقل بين التطبيقات أسهل وأسرع.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Oppo Find X8 على بطارية تبلغ سعتها 5630 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 80 واطًا، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة تبلغ 50 واطًا، بالإضافة إلى دعم الشحن العكسي بقدرة تبلغ 10 واط؛ مما يسمح باستخدامه لشحن الأجهزة الأخرى مثل: السماعات اللاسلكية.

السعر:

يُباع هاتف Oppo Find X8 بسعر يبدأ من 816 دولارًا.

هل يستحق الشراء؟

يُعد هاتف Oppo Find X8 خيارًا مثاليًا للذين يبحثون عن هاتف رائد يقدم تجربة استخدام مميزة. فإذا كنت تبحث عن هاتف يوفر تجربة تصوير ممتازة، وأداء قوي، ويدعم الشحن السريع، فإن Oppo Find X8 من أبرز الخيارات التي يمكنك التفكير فيها.

المواصفات الكاملة لهاتف Oppo Find X8 الجديد:

المواصفات Oppo Find X8 المعالج معالج (Dimensity 9400) من Mediatek الثماني النوى والمصنع بتقنية 3 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.59 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 15 المُعتمد على واجهة المستخدم (ColorOS 15). البطارية 5630 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والأزرق، والرمادي، والوردي. الوزن 193 جرامًا. الأبعاد 157.4 × 74.3 × 7.9 مم. السعر يبدأ من 816 دولارًا.