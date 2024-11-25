جهاز AirTag 2 القادم من آبل.. إليك المواصفات المُتوقعة 

طرحت شركة آبل جهاز AirTag في عام 2021، وخلال السنوات الماضية، اكتسب جهاز تعقب العناصر شعبية متزايدة. وتشير بعض الشائعات إلى أن شركة آبل تعمل على تطوير طراز جديد من هذا الجهاز يتمتع بقدرات مُحسنة، ومن المُتوقع أن تصدره في عام 2025.

وفيما يلي سنذكر المواصفات المُتوقعة لجهاز AirTag 2 القادم من آبل:

تغييرات بسيطة في التصميم:

لا توجد شائعات عن إعادة تصميم ‌AirTag‌ 2 في هذا الوقت، ومن المُتوقع أن تحتفظ آبل بالتصميم العام ذاته. لكن قد تُجري بعض التغييرات البسيطة، فقد كانت هناك شكاوى متعلقة بمدى سهولة الوصول إلى البطارية، مما قد يشكل خطرًا على الأطفال؛ إذ يمكنهم فتح الجهاز بسهولة واستخراج البطارية منه، لذلك من المُتوقع أن تغير آبل طريقة فتح جهاز ‌AirTag‌.

يحتوي جهاز ‌AirTag‌ على بطارية CR2032 قابلة للاستبدال، ولا توجد أي شائعات أو تسريبات تُشير إلى أن آبل تخطط لتغيير البطارية إلى أخرى قابلة لإعادة الشحن.

من ناحية أخرى، من المُتوقع أن تغير آبل طريقة إزالة مكبر الصوت من ‌AirTag‌ وتجعلها أكثر صعوبة، وذلك بهدف الحماية من التعقب غير المرغوب فيه؛ إذ سيمنع ذلك الملاحقين من إزالة مكبر الصوت لمنع ‌AirTag‌ من إصدار صوت.

التكامل مع نظارة Vision Pro:

وفقًا للمحلل Ming-Chi Kuo، سيتكامل جهاز AirTag‌ 2 الجديد مع نظارة Vision Pro كجزء من نظام الحوسبة المكانية، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة عن ذلك.

إضافة شريحة Ultra-Wideband مطورة:

أضافت آبل شريحة Ultra-Wideband من الجيل الثاني إلى طرازي iPhone 15 و iPhone 16، لذلك من المُتوقع أن يتضمن الجيل القادم من جهاز ‌AirTag‌ الشريحة المطورة نفسها.

توفر شريحة Ultra-Wideband 2 قدرة عالية على التتبع، وكفاءة مُحسنة في استهلاك الطاقة مقارنةً بالجيل الأول. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لجهاز ‌AirTag‌ 2 القادم نطاق تتبع أطول مقارنة بالطراز الحالي.

تاريخ الإطلاق المُتوقع:

من المُتوقع أن تصدر آبل جهاز الجيل الثاني من جهاز التتبع ‌AirTag‌ 2 في عام 2025؛ إذ يشير تقرير جديد من مارك جورمان من بلومبرغ إلى أن إصدارًا جديدًا من AirTag سيتوفر في منتصف عام 2025.