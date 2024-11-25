بترقيات كبيرة.. أوبو تكشف عن هواتف Reno 13 الجديدة

أعلنت شركة أوبو رسميًا سلسلة هواتف Reno 13 الجديدة، التي تضم إصدارين: إصدارًا أساسيًا وإصدار برو. وتتميز السلسلة بتصميم مميز ومواصفات قوية بأسعار تنافسية.

ويأتي هاتف Reno 13 بشاشة أمولد مسطحة قياسها 6.59 إنشات بدقة قدرها 1.5K (2760 × 1256 بكسلًا)، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويصل سطوع الشاشة إلى 1200 شمعة، وتدعم تقنية PWM dimming لتقليل إجهاد العين.

وأما Reno 13 Pro فيتميز بشاشة أمولد منحنية قياسها 6.83 إنشات ودقتها 1.5K (2800 × 1272 بكسل)، مع الحفاظ على باقي مواصفات الشاشة.

ويأتي كلا الهاتفين بمعالج MediaTek Dimensity 8350 بتردد يصل إلى 3.35 جيجاهرتز، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC6، كما يحتوي الهاتفان على شريحة X1 لتحسين الاتصال بالشبكات اللاسلكية.

ويتميز هاتف Reno 13 بكاميرا مزدوجة، منها كاميرا أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل من سوني مع دعم تقنية التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل. كما يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، تدعم تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل إطارات قدره 60 إطارًا في الثانية.

وأما هاتف Reno 13 Pro فيأتي بكاميرا خلفية ثلاثية، إذ يضم كاميرا إضافية مكبرة تدعم التقريب البصري حتى 3.5 مرات، وتدعم التكبير الرقمي حتى 100 مرة، مع الكاميرا الأمامية نفسها.

ويضم هاتف أوبو Reno 13 بطارية سعتها 5600 ميلي أمبير، في حين يأتي هاتف Reno 13 Pro ببطارية أكبر سعتها 5800 ميلي أمبير. ويدعم الهاتفان الشحن السريع بقوة قدرها 80 واطًا، ويدعم هاتف Reno 13 Pro الشحن اللاسلكي السريع بقوة قدرها 50 واطًا.

وصممت أوبو هواتف Reno 13 الجديدة بهيكل معدني فخم مع مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، ومكبرات صوت استيريو مزدوجة. كما تدعم الهواتف البلوتوث 5.4 والواي فاي 6 وشبكات الجيل الخامس 5G، مع مزايا مقاومة الماء والغبار بمعيار IP69.

ومن المقرر طرح الإصدار الأساسي بسعر يبدأ من 370 دولارًا أمريكيًا، وستتيح إصدار برو بسعر يبدأ من 470 دولارًا أمريكيًا، بسعة تخزين قدرها 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت، وتتوفر الهواتف بخيارات أخرى من الشركة.