مقارنة بين هاتفي Oppo Find X8 Pro و Galaxy S24 Ultra

يُعدّ هاتفا Oppo Find X8 Pro و Galaxy S24 Ultra من أبرز هواتف أندرويد المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي. ويتميز كلا الهاتفين بمواصفات تقنية متقدمة وتصاميم جذابة، ويقدمان تجربة استثنائية للمستخدمين؛ مما يجعل اختيار أحدهما أمرًا صعبًا.

في هذا المقال، سنقدم مقارنة شاملة بين كلا الهاتفين لتتعرف أبرز الفروق بينهما ومساعدتك في اختيار الهاتف المناسب لك.

التصميم والشاشة:

يتمتع هاتف Oppo Find X8 Pro بتصميم أنيق ويضم إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم. ويبلغ وزن هذا الهاتف 215 جرامًا، وتبلغ سماكته 8.24 ملم، ويُعد خفيف الوزن مقارنة بهاتف سامسونج. ويتمتع هاتف أوبو بمقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، فهي من نوع LTPO AMOLED ويبلغ مقاسها 6.78 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1264×2780 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع.

وأما هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra فيأتي بتصميم أنيق مع إطار مصنوع من التيتانيوم لزيادة المتانة. ويزن هذا الهاتف 232 جرامًا، وتبلغ سماكته 8.6 ملم، وهو أثقل قليلًا من هاتف أوبو.

يضم هذا الهاتف شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X، يبلغ مقاسها 6.82 بوصات، وتمتاز بدقة أعلى من دقة شاشة هاتف أوبو وتبلغ 1440×3120 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا وسطوعًا يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع، مما يجعلها أقل سطوعًا من شاشة هاتف أوبو، ولكنها تقدم تجربة مشاهدة ممتازة.

الكاميرا:

فيما يتعلق بالكاميرات، يتميز Oppo Find X8 Pro بنظام كاميرا رباعي العدسات طورته أوبو بالتعاون مع شركة Hasselblad، ويتضمن عدسة رئيسية وعدستين للتقريب البصري، وعدسة فائقة الاتساع، وكل عدسة تأتي بدقة تبلغ 50 ميجابكسل. بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل لالتقاط صور ذاتية عالية الدقة والوضوح.

تدعم كاميرات الهاتف مزايا ذكاء اصطناعي لتحسين جودة الصورة، وضمان الحصول على صور واضحة وعالية الجودة في جميع ظروف الإضاءة.

وأما هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، فيتفوق على هاتف أوبو بنظام الكاميرا، فهو يضم نظام كاميرا رباعي العدسات، يتضمن عدسة رئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وتقدم تفاصيل دقيقة وصورًا عالية الجودة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل وتقدم أداءً جيدًا، لكنها لا تصل إلى جودة الكاميرا الأمامية في هاتف أوبو.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Oppo Find X8 Pro بمعالج MediaTek Dimensity 9400 القوي، الذي يوفر أداءً ممتازًا سواء استخدمت الهاتف لأداء مهام متعددة أو لتشغيل الألعاب الثقيلة. كما يأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى واحد تيرابايت.

يعمل الهاتف بواجهة ColorOS 15 ونظام التشغيل أندرويد 15، وتتضمن هذه الواجهة مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة لتحسين تجربة استخدام الهاتف.

وأما هاتف Galaxy S24 Ultra فيعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم الذي يمتاز بأدائه القوي وكفاءته في استهلاك الطاقة. ويأتي هذا الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة تصل إلى واحد تيرابايت.

يعمل هاتف سامسونج بنظام أندرويد 14 وواجهة المستخدم One UI 6.1 التي توفر تجربة استخدام سلسة، ويدعم هذا الهاتف مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI التي تعزز تجربة استخدامه بنحو كبير. كما وعدت سامسونج بدعم تحديثات النظام لمدة تصل إلى سبع سنوات، وهو أمر مميز في سوق الهواتف.

البطارية والشحن:

يحتوي Oppo Find X8 Pro على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5910 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 80 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا.

وأما هاتف Galaxy S24 Ultra فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة، وهي أقل من سعة بطارية هاتف أوبو. ويدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

السعر:

يُباع هاتف Oppo Find X8 Pro بسعر يبدأ من 1040 دولارًا، وأما هاتف Galaxy S24 Ultra فيُباع بسعر يبدأ من 1300 دولار.

أيهما المناسب لك؟

يعتمد اختيار Oppo Find X8 Pro أو Galaxy S24 Ultra بنحو أساسي على احتياجاتك ورغباتك. فإذا كنت تبحث عن كاميرات عالية الدقة وقدرات تصوير استثنائية، فإن Galaxy S24 Ultra يُعدّ خيارًا مثاليًا. وأما إذا كنت تفضل هاتفًا خفيف الوزن، ويحتوي على بطارية كبيرة، ويدعم الشحن السريع، ويُباع بسعر أقل من سعر هاتف سامسونج، فإن Oppo Find X8 Pro هو المناسب.

المواصفات الكاملة لهاتفي Oppo Find X8 Pro و Galaxy S24 Ultra:

Oppo Find X8 Pro Galaxy S24 Ultra المعالج معالج (Dimensity 9400) من Mediatek الثماني النوى والمصنع بتقنية 3 نانومتر. إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى المُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.8 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 256، أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأزرق، والأبيض. الأسود، والبنفسجي، والرمادي، والأصفر، بالإضافة إلى ثلاثة ألوان متاحة حصريًا في موقع سامسونج، هي: البرتقالي، والأزرق، والأخضر. نظام التشغيل أندرويد 15 المُعتمد على واجهة المستخدم (ColorOS 15). أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 6.1، ويدعم الترقية إلى أندرويد 15. الوزن 215 جرامًا. 232 جرامًا. السعر يبدأ من 1040 دولارًا. يبدأ من 1300 دولار.