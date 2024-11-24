مثل إكس.. ثردز تختبر ميزة تلخيص المواضيع الرائجة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت منصة ثردز، التابعة لشركة ميتا، بدء اختبار ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلخيص المواضيع الرائجة في المنصة.

وأكد رئيس المنصة، آدم موسيري، أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحسينات أوسع تشمل ميزتي البحث والمواضيع الرائجة.

وقال موسيري في تصريحاته عبر منصة ثردز: “اليوم نبدأ باختبار تحسينات طال انتظارها في ميزتي البحث والمواضيع الرائجة في ثردز. في تجربة البحث الجديدة، يمكنكم البحث ضمن نطاق زمني محدد أو عن منشورات من حساب معين”.

وأضاف موسيري أن المنصة تختبر توسيع ميزة المواضيع الرائجة مع تلخيصها بالذكاء الاصطناعي، وستكون متاحة بنحو مبدئي للمستخدمين في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار السباق المستمر بين منصات التواصل الاجتماعي لتقديم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وعلى سبيل المثال: أطلقت منصة إكس، توبتر سابقًا، ميزة مماثلة لتقديم ملخصات للمواضيع الرائجة اعتمادًا على روبوت الدردشة الذكي “Grok”، ولكنها متاحة فقط للمشتركين أصحاب الحسابات المميزة.

وعند النقر على منشور رائج في تبويب “من أجلك For You”، يظهر ملخص سريع أعلى الصفحة يعرض لمحة عامة عن النقاشات الدائرة.

ومنذ إطلاقها كبديل منافس لمنصة إكس، تمكنت ثردز من جذب أكثر من 175 مليون مستخدم شهريًا، مقارنة بـ 600 مليون مستخدم في إكس. ومع ذلك، فإن المنصة تواجه تحديًا في الحفاظ على مستوى تفاعل مقبول بين المستخدمين، وفقًا لتقارير حديثة.

وإلى جانب هذه الخطوة، تعمل ثردز على طرح تحديثات متسارعة، منها دعم الخلاصات المُخصصة، وتعديل آلية ترتيب المنشورات في تبويب “من أجلك”، مما يمنح المستخدمين تحكمًا أفضل في المحتوى الذي يظهر لهم.