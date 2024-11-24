مايكروسوفت تطلق نسخة تجريبية من ميزة الذكاء الاصطناعي المثيرة للجدل “Recall”

أعلنت شركة مايكروسوفت رسميًا إطلاق نسخة تجريبية عامة من ميزة “Recall”، التي تُعد من أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي لحواسيب +Copilot الجديدة.

وكانت الشركة تعتزم إطلاق ميزة “Recall” في يونيو الماضي، لكن مخاوف الخصوصية وردود الفعل الإعلامية السلبية دفعتها إلى تأجيل الإطلاق، والعمل على تحسين الميزة قبل طرحها للاختبار العام.

وصممت مايكروسوفت ميزة Recall من أجل استخدام الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المدعومة لالتقاط لقطات للشاشة بصورة دورية كل عدة ثوانٍ، وتمكين المستخدمين من الوصول إلى أي محتوى ظهر في الشاشة سابقًا عبر البحث.

وأصبح الآن بإمكان مستخدمي برنامج ويندوز التجريبي Windows Insiders تجربة ميزة “Recall” الجديد بعد أن حسّنتها الشركة.

وتتوفر الميزة حاليًا لمستخدمي أجهزة +Copilot العاملة بمعالجات سنابدراجون. ولتجربتها، يجب تحديث الجهاز إلى الإصدار التجريبي الأخير من ويندوز 11 (Dev Build 26120.2415).

ولتعزيز حماية البيانات، وضعت مايكروسوفت عددًا من إجراءات الأمان، ومنها عدم إمكانية استخدام ميزة “Recall” في الأجهزة غير المدعومة بمبادرة +Copilot، وتفعيل ميزتي Windows Hello و Secure Boot كشرط أساسي، وطلب موافقة المستخدم قبل حفظ اللقطات.

ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن “Recall” ستستهلك جزءًا كبيرًا من مساحة التخزين، مما قد يمثل عائقًا في الأجهزة ذات السعات المحدودة.

وتؤكد مايكروسوفت أن كافة البيانات واللقطات ستبقى مُخزنة في الأجهزة، ولن تُستخدم لأغراض تدريب الذكاء الاصطناعي. كما يمكن للمستخدمين تحديد التطبيقات والمواقع التي لا يرغبون في أن تلتقط “Recall” لقطات لها، عبر تطبيق الإعدادات.

وعلاوةً على ذلك، تعهدت الشركة بعدم التقاط كلمات المرور أو بيانات البطاقات الائتمانية أو أي معلومات حساسة أخرى. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن إيقاف تشغيل ميزة Windows Hello أو إعادة ضبط النظام سيؤدي إلى حذف كافة اللقطات بنحو نهائي، إذ لا تحتفظ مايكروسوفت بمفاتيح فك التشفير أو نسخ احتياطية لها.

وفي الوقت الحالي، تعمل ميزة “Recall” فقط في أجهزة +Copilot بمعالجات Snapdragon X، على أن تدعم الأجهزة بمعالجات AMD وإنتل قريبًا. وتتوفر الميزة حاليًا بست لغات، وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والإسبانية والصينية، ولا تدعم العربية في الوقت الحالي.

يذكر أن ميزة “Recall” مُعطلة افتراضيًا، وتسمح مايكروسوفت للمستخدمين بإلغاء تثبيتها كاملةً.