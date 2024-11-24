مايكروسوفت تختبر ميزة مفاتيح المرور في ويندوز 11

بدأت مايكروسوفت اختبار تحديثات جديدة في نظام ويندوز 11 تتيح للمستخدمين تسجيل الدخول عبر استخدام “مفاتيح المرور Passkeys” دون الحاجة إلى كلمات المرور التقليدية.

وتتيح مفاتيح المرور Passkeys تسجيل الدخول والتحقق من هوية المستخدم باستخدام مفاتيح مرور تعمل بتقنيات مثل بصمات الأصابع أو تعرّف الوجه، مما يجعل عملية تسجيل الدخول أكثر أمانًا وسهولة، ويقلل عمليات الاختراق وتسريب البيانات.

وتعمل الشركة حاليًا على إضافة دعم للخدمات الخارجية التي توفر ميزة مفاتيح المرور، مثل 1Password و Bitwarden، إلى جانب ميزة مفاتيح المرور المدمجة في ويندوز.

وهذا يعني أن المستخدمين سيتمكنون قريبًا من اختيار الطريقة التي تناسبهم لتسجيل الدخول عبر “ويندوز هالو”، سواء باستخدام مفتاح مرور أُنشئ في هواتفهم، أو عبر خدمة خارجية.

وتُعد Windows Hello ميزة أمان متقدمة في أنظمة التشغيل ويندوز، وهي تتيح تسجيل الدخول إلى الأجهزة بطرق أكثر أمانًا وسرعة من كلمة المرور التقليدية.

وأوضحت مايكروسوفت أن هذه التحديثات أصبحت متاحة الآن للمستخدمين الذين يثبتون النسخة التجريبية لنظام ويندوز 11 في أجهزتهم، وطلبت منهم تقديم آرائهم لتحسين الخدمة.

وإضافةً إلى ذلك، أطلقت مايكروسوفت أدوات للمطورين لمساعدتهم في إنشاء برامج تدعم منصات مفاتيح المرور، ويأتي هذا ضمن جهود الشركة لدعم تقنيات تسجيل الدخول دون كلمات مرور كمعيار عالمي.

ومن جهة أخرى، أعلنت الشركة اختبار متصفح جديد مخصص للألعاب معتمد على متصفح إيدج، لتسهيل تجربة الألعاب عبر أجهزة الحاسوب.