لينكدإن تُعلن رسميًا إيقاف ميزة تشبه “كلوب هاوس”

أعلنت منصة الأعمال والتوظيف “لينكدإن” أنها ستوقف ميزة “الأحداث الصوتية Audio Events” بنحو نهائي بدايةً من 2 ديسمبر 2024.

وبحلول هذا التاريخ، لن يكون بإمكان المستخدمين إنشاء أحداث صوتية جديدة عبر المنصة. وبدلًا من ذلك، ستدمج الشركة ميزة الأحداث الصوتية مع خدمة “لينكدإن لايف” لتصبح ميزة موحّدة تركز بنحو أكبر على أدوات البث من الجهات الخارجية.

وكانت ميزة الأحداث الصوتية تُستخدم لتنظيم جلسات نقاشية، ولقاءات الأسئلة والأجوبة، والتفاعل مع مجتمع المستخدمين في المنصة، وقد وفرت مرونة وسهولة تقنية مقارنة بالمزايا المشابهة القائمة على الفيديو.

ومع أن لينكدإن لم تقدم تفسيرًا رسميًا لإيقاف هذه الميزة، فإن القرار يبدو مرتبطًا بالتحديات التي تواجه الشركات التقنية في الحفاظ على تفاعل المستخدمين وسط توفر العديد من الخدمات الصوتية عبر الإنترنت. ويُعتقد أن المنصة تعمل على تعزيز مزايا وأدوات أخرى أكثر جذبًا لصنّاع المحتوى.

وشهدت التطبيقات الصوتية، مثل “كلوب هاوس Clubhouse”، إقبالًا كبيرًا خلال جائحة كورونا، مما دفع العديد من الشركات إلى تطوير مزايا مشابهة.

وقد دخلت في هذا السباق منصات مثل إكس، تويتر آنذاك، وفيسبوك وسبوتيفاي وحتى لينكدإن، لكن هذا التوجه لم يدم طويلًا؛ إذ أغلقت معظم المنصات الاجتماعية تلك الخدمات. وفي المقابل، ما زالت ميزة “المساحات Spaces” من إكس هي الوحيدة المتاحة حتى الآن تقريبًا.

ومع التحول إلى لينكدإن لايف، لن تكون تلك الميزة “صوتية فقط” بنحو كامل بعد الآن؛ إذ سيحتاج المستخدمون إلى استخدام أدوات بث مثل Restream أو Streamyard، ويمكنهم إضافة صورة ثابتة إذا لم يرغبوا في تشغيل الفيديو.

وترى المنصة أن هذا التغيير يهدف إلى تبسيط المزايا، لكن بعض الخبراء يرونه اعترافًا من لينكدإن بأن تلك الميزة لم تلقَ الشعبية المتوقعة.

وسيتعين على المستخدمين الذين يخططون لتنظيم أحداث صوتية التكيف مع هذا التغيير الجديد قبل نهاية العام، أو التوجه إلى منصات أخرى، مثل منصة إكس.