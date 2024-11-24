كيفية استخدام Gemini Live للمساعدة في العمل

يُعد المساعد الصوتي من جوجل Gemini Live المدعوم بالذكاء الاصطناعي أداة مناسبة للمساعدة في تنظيم الوقت، والتحضير للمهام الخاصة بالعمل. ويمكن استخدامه بطرق مختلفة لمساعدتك في تعزيز إنتاجيتك، وتسريع سير العمل، وتوفير الوقت.

يمكن لجميع مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد الوصول إلى Gemini Live من خلال تطبيق Gemini. وفيما يلي سنذكر أبرز الطرق لاستخدام Gemini Live للمساعدة في العمل:

1- تنظيم قائمة المهام:

إذا كان لديك قائمة كبيرة من المهام اليومية، فيمكنك أن تطلب من Gemini Live مساعدتك في إنشاء جدول عمل منظم من خلال التفاعل الصوتي المباشر. على سبيل المثال: يمكنك التحدث إليه وأنت في الطريق إلى العمل؛ مما يُتيح لك استغلال الوقت.

وما عليك سوى النقر على أيقونة Live داخل تطبيق Gemini والبدء بالتحدث مع المساعد الصوتي، وسيساعدك في صياغة قائمة مهام منظمة وواضحة تناسب جدول أعمالك.

2- تحسين مهارات تقديم العروض التقديمية:

يُعدّ التدريب المتكرر من أفضل الطرق لإتقان تقديم العروض التقديمية. ومع ذلك، قد لا يتوفر دائمًا من يقدم ملاحظات عن طريقتك في التقديم أو نصائح للتحسين.

وهنا يأتي دور Gemini Live الذي يُتيح لك التدرب على كيفية تقديم العرض التقديمي الذي تخطط لعرضه في العمل، وسيسمح لك بالتدرب لعدد غير محدود من المرات، وسيقدم لك ملاحظات عن طريقة الإلقاء، مثل: سرعة الحديث أو نبرة الصوت.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكنه تحليل أسلوبك اللغوي، مثل: اختيار الكلمات المناسبة، وبُنية الجمل، كما يُقدم لك تقييمًا شاملًا لنقاط القوة والضعف لتحسين أدائك.

3- المساعدة في إجراء المناقشات المهمة في العمل:

إذا كنت تستعد لمناقشة موضوع مهم مع مديرك، يُمكن للمساعد الصوتي Gemini Live أن يساعدك في التدرب على هذه المناقشة من خلال إجراء محادثة افتراضية بحيث يؤدي هو دور المدير، ويوفر لك نصائح عملية عن كيفية التعامل مع الموضوع بلباقة وثقة.

بالإضافة إلى ذلك، سيُقدم لك توجيهات واضحة عن طريقة تنظيم الحوار وكيفية الحفاظ على هدوئك في أثناء المحادثة.

4- المساعدة في اختيار الملابس المناسبة للعمل:

اختيار الملابس المناسبة لحدث عمل مهم قد يكون أمرًا صعبًا، لكن يمكن للمساعد الصوتي Gemini Live أن يقدم لك نصائح عن كيفية اختيار ملابس تناسب رغباتك، وتلائم الحدث الذي تخطط لحضوره.

سواء كنت ترغب في تجنب ألوان أو خامات معينة، سيساعدك Gemini Live في اختيار إطلالة عملية وأنيقة تُناسب الحدث، وما عليك سوى إجراء محادثة معه تطلب فيها تقديم نصائح عن أفضل أنواع الملابس المناسبة لحدث معين، ويمكنك أن تذكر تفضيلاتك فيما يتعلق بالألوان والموديلات.