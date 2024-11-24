كيفية إنشاء كلمات مرور آمنة في هاتف آيفون 

تُعدّ كلمات المرور الوسيلة الأساسية لحماية بياناتنا الشخصية على الإنترنت، ومع ازدياد خطر الاختراق وسرقة البيانات، أصبح من الضروري إنشاء كلمات مرور قوية وآمنة. وإذا كنت من مستخدمي هواتف آيفون، فإن نظام iOS يوفر لك عدة طرق تساعدك في إنشاء كلمات مرور آمنة وإدارتها بسهولة.

في الإصدارات السابقة من iOS، قدمت آبل أداة لإدارة كلمات المرور كجزء من تطبيق الإعدادات. وباستخدام iCloud Keychain، يمكنك إنشاء كلمات مرور تلقائيًا وحفظها داخل الإعدادات ضمن قسم كلمات المرور. وأما في iOS 18، فقد انتقلت كلمات المرور من الإعدادات إلى تطبيق خاص بها.

فقد قدمت آبل تطبيق Passwords الذي يزيل القيود المرتبطة باستخدام أداة Keychain، ويسهل إنشاء كلمات مرور قوية وآمنة وإدارتها. ولكن الأشخاص الذين يستخدمون إصدارًا قديمًا من نظام iOS قد يبحثون عن خيارات مختلفة، وبالفعل يتوفر حل سهل الاستخدام داخل تطبيق الاختصارات Shortcuts المدمج في هواتف آيفون.

وفيما يلي، سنوضح كيفية إنشاء كلمات مرور آمنة باستخدام تطبيق كلمات المرور وتطبيق الاختصارات:

كيفية إنشاء كلمات مرور آمنة باستخدام تطبيق كلمات المرور:

إذا كنت تريد طريقة سهلة وسريعة لإنشاء كلمة مرور آمنة في هاتف آيفون، فإن تطبيق كلمات المرور هو كل ما تحتاج إليه. وفيما يلي سنوضح لك كيفية استخدامه لإنشاء كلمات مرور آمنة في أي وقت:

افتح تطبيق كلمات المرور Passwords. انقر فوق رمز + في الجهة اليمنى السفلية من الشاشة. انقر فوق الحقل المخصص لكتابة كلمة المرور (Password). ستظهر كلمة مرور قوية مقترحة ومكتوبة بخط صغير في الجهة العلوية من لوحة المفاتيح مباشرة. يمكنك النقر فوق الكلمة المقترحة لإضافتها إلى حقل كلمة المرور، ونسخها لاستخدامها أينما تريد. إذا كنت تريد كلمة مرور أخرى مقترحة، فما عليك سوى النقر فوق حقل إدخال اسم المستخدم أو الملاحظات، ثم النقر فوق حقل كلمة المرور مرة أخرى للحصول على اقتراح آخر.

كيفية إنشاء كلمات مرور آمنة باستخدام تطبيق الاختصارات:

تتوفر بعض الاختصارات المجهزة سابقًا التي تساعدك في إنشاء كلمات مرور قوية وآمنة بعد تثبيتها في هاتف آيفون. ومن هذه الاختصارات: Generate Password. وسنوضح فيما يلي كيفية استخدامه:

1- ثبّت اختصار Generate Password في هاتف آيفون، وستنتقل تلقائيًا إلى تطبيق (الاختصارات) Shortcuts، وسيُضاف الاختصار الجديد تلقائيًا إلى مكتبة الاختصارات في التطبيق.

2- بعد تثبيت اختصار Generate Password يمكنك استخدامه لإنشاء كلمات مرور قوية بسرعة، وهناك عدة طرق لاستخدامه، هي:

استخدام المساعد الصوتي سيري: قل: “مرحبًا سيري، أنشئ كلمة مرور”.

قل: “مرحبًا سيري، أنشئ كلمة مرور”. زر المشاركة: انقر فوق زر المشاركة في متصفح سفاري أو أي تطبيق آخر، ثم مرر إلى الأسفل وانقر فوق زر إنشاء كلمة مرور.

انقر فوق زر المشاركة في متصفح سفاري أو أي تطبيق آخر، ثم مرر إلى الأسفل وانقر فوق زر إنشاء كلمة مرور. تطبيق الاختصارات: انقر على اختصار إنشاء كلمة مرور مباشرةً في تطبيق الاختصارات لاستخدامه.

3- في أي وقت تستخدم فيه الاختصار سيُنشئ كلمة مرور جديدة، وينسخها تلقائيًا، ويمكنك الضغط على أي حقل نصي، ثم اختيار “لصق” لإدخال كلمة المرور.