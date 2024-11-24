بسبب عدة ألعاب.. مايكروسوفت توقف تحديثات ويندوز 11 في بعض الأجهزة

أعلنت شركة مايكروسوفت إيقاف تقديم تحديثات ويندوز 11 (إصدار 24H2) للأجهزة التي تحتوي على بعض ألعاب شركة Ubisoft، وفقًا لما ذكرته مواقع تقنية.

وجاء هذا القرار بعد تلقي شكاوى من مستخدمين تفيد بتعرض ألعاب Star Wars Outlaws وسلسلة Assassin’s Creed لأعطال بعد تثبيت التحديث الجديد.

وأكدت مايكروسوفت هذا التوقف المؤقت عبر موقعها الرسمي، مشيرةً إلى أنها تعمل حاليًا بالتعاون مع شركة Ubisoft لإيجاد حل لهذه المشكلة. وفي الوقت الحالي، تنصح مايكروسوفت المستخدمين بعدم تثبيت التحديث يدويًا.

وفي وصفها للمشكلة، قالت مايكروسوفت: “بعد تثبيت ويندوز 11 (إصدار 24H2)، قد تواجه مشكلات مع بعض ألعاب Ubisoft. وقد تصبح هذه الألعاب غير مستجيبة في أثناء التشغيل، أو عند التحميل، أو في أثناء اللعب. وفي بعض الحالات، قد يظهر للمستخدمين شاشة سوداء”.

ومن الألعاب المتأثرة سلبًا بالتحديث الجديد: Assassin’s Creed Valhalla و Assassin’s Creed Origins و Assassin’s Creed Odyssey و Star Wars Outlaws و Avatar: Frontiers of Pandora.

وأشارت الشركة إلى أن Ubisoft أصدرت إصلاحًا مؤقتًا لمعالجة مشكلات تعطل لعبة Star Wars Outlaws، لكنها نوّهت بأن المستخدمين قد يواجهون بعض المشكلات في الأداء حتى الآن.

وأثار هذا الخلل استياء العديد من اللاعبين الذين يعتمدون على أجهزة ويندوز لتشغيل ألعاب Ubisoft الشهيرة، وقد أعربوا عن قلقهم من تكرار هذه المشكلات مع التحديثات المستقبلية عبر المنتديات ومنصات التواصل الاجتماعي.