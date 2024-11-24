الذكاء الاصطناعي يساعد في الحد من تكرار الإصابة بالسرطان.. إليك التفاصيل

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، من المُتوقع أن يصيب السرطان أكثر من 35 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في عام 2050، أي أكثر بنسبة تبلغ 77% من الحالات المقدرة بنحو 20 مليون حالة في عام 2022.

بلغ عدد المتعافين من السرطان على مستوى العالم 53.5 مليون، ويتراوح معدل تكرار الإصابة بالمرض لهؤلاء الأشخاص بين 15% و 100%، اعتمادًا على نوع السرطان، ومرحلته وحالة كل مريض. ومع ذلك، يفتقر العالم حاليًا إلى حلول فعالة للمساعدة في الحد من تكرار الإصابة بهذا المرض.

وللمساعدة في حل هذه المشكلة طوّرت OneCell Diagnostics اختبارًا جديدًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل عينة من دم الشخص الذي أصيب سابقًا بالسرطان، وتوقع احتمالية تكرار إصابته.

OneCell Diagnostics هي شركة ناشئة متخصصة في علم الأورام الدقيق، توفر حلولًا متقدمة للكشف عن السرطان والمساعدة في علاجه، بالإضافة إلى مساعدة الناجين من السرطان في الحد من تكرار الإصابة بالمرض.

ولتطوير هذه الحلول، تستفيد الشركة من أحدث التقنيات التكنولوجية مثل: الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بالإضافة إلى الأساليب العلمية المتقدمة.

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في الحد من تكرار الإصابة بالسرطان؟

يساعد اختبار الدم الجديد الذي طورته OneCell Diagnostics في الكشف المبكر عن احتمالية تكرار الإصابة بالسرطان من خلال اكتشاف الخلايا السرطانية المنتشرة في الجسم باستخدام عينة صغيرة من دم الشخص الذي تعافى من المرض، وتختلف هذه الطريقة عن طرق الكشف عن السرطان المستخدمة على نطاق واسع، مثل: فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET scans)، والتصوير المقطعي المحوسب (CT scans)، والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، والتشخيص القائم على الأنسجة (tissue-based diagnosis).

يبدأ الاختبار بسحب عينة تبلغ 10 مل من دم المريض وتوضع في أنبوبين: أحدهما للكشف عن الحمض النووي السرطاني الدوراني (ctDNA)، والآخر للكشف عن الخلايا السرطانية المنتشرة.

تخضع عينة الدم بعد ذلك لتحليل باستخدام طرق معتمدة على الذكاء الاصطناعي ومزيج من الأساليب العلمية المتقدمة للتنبؤ باحتمالية تكرار الإصابة بالمرض، وتطلق الشركة على هذه العملية اسم True-Single-Cell-Multi-omics.

يساهم هذا النهج في توفير تشخيص أفضل، مع معلومات أكثر بما يعادل 100 مرة على الأقل من اختبار الخزعة السائلة المتوفر حاليًا الذي يعتمد بنحو أساسي على الحمض النووي الخالي من الخلايا وctDNA، وذلك بحسب ما قاله المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة OneCell Diagnostics موهان أوتاروار.

يمكن للأطباء والمؤسسات الطبية استخدام اختبار الدم الجديد المعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل عينات من دم الأشخاص المتعافين من أنواع معينة من السرطان، مثل: سرطان الثدي والرئة والقولون.