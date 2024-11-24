إطلاق أول شبكة “5G-A” ذكية ومتكاملة.. ماذا يعني ذلك لقطاع الاتصالات؟

شهد قطاع الاتصالات في السنوات الأخيرة تطورات متسارعة، إذ تسعى الشركات والحكومات جاهدة إلى تقديم أحدث التقنيات التي تلبّي احتياجات المستخدمين المتزايدة. وفي هذا السياق، يأتي إطلاق أول شبكة اتصالات ذكية واسعة النطاق متكاملة مع تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A) – المعروفة أيضًا بشبكات الجيل الخامس والنصف (5.5G) – في العالم في بكين – بالتعاون بين شركتي (تشاينا يونيكوم بكين) China Unicom Beijing، وهواوي – كحدث تاريخي يفتح آفاقًا جديدة في عالم الاتصالات.

ولكن ما الشبكة الجديدة وما مزاياها، وما دور هواوي في تطويرها، وماذا تعني هذه الخطوة لقطاع الاتصالات؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذا التقرير:

أولًا؛ ما شبكة (5G-A) وما يميزها عن شبكات الجيل الخامس التقليدية؟

شبكة (5G-A) هي اختصار لمصطلح (5G Advanced) – ويُطلق عليها اسم شبكات الجيل الخامس والنصف (5.5G) – وهي عبارة عن تطوير متقدم لشبكات الجيل الخامس الحالية (5G)، يقدم نقلة في مستوى الشبكات الخلوية ولكنها ليست بالقدر الذي يجعلنا نقوله إنه جيل جديد من الاتصالات.

وتمثل هذه التقنية التطور التالي في عالم الاتصالات، إذ توفر مجموعة من المزايا والقدرات، التي تفوق ما تقدمه شبكات 5G الحالية بكثير، إذ توفر سرعات إنترنت أعلى بكثير، وتأخيرًا أقل، وسعة أكبر بكثير.

ما الفرق بين شبكات (5G-A) وشبكات 5G؟

سرعات عالية: تتميز (5G-A) بسرعات إنترنت أعلى بكثير من 5G، إذ ستصل سرعات الاتصال إلى 10 جيجابت في الثانية، ويعني ذلك توفر تجربة إنترنت سلسة وسريعة لم يسبق لها مثيل.

تتميز (5G-A) بسرعات إنترنت أعلى بكثير من 5G، إذ ستصل سرعات الاتصال إلى 10 جيجابت في الثانية، ويعني ذلك توفر تجربة إنترنت سلسة وسريعة لم يسبق لها مثيل. توفير الطاقة : تُعدّ تقنية (5G-A) نقلة نوعية في مجال كفاءة الطاقة، فبالإضافة إلى تحسين أداء بطاريات الهواتف الذكية، تسمح هذه التقنية للأبراج بتعديل استهلاكها للطاقة بشكل ذكي، إذ يمكنها تقليل الطاقة أو حتى الدخول في وضع السكون عندما لا تكون هناك حاجة إليها. وبذلك، ستساهم في تقليل استهلاك الطاقة على مستوى الشبكة بأكملها.

: تُعدّ تقنية (5G-A) نقلة نوعية في مجال كفاءة الطاقة، فبالإضافة إلى تحسين أداء بطاريات الهواتف الذكية، تسمح هذه التقنية للأبراج بتعديل استهلاكها للطاقة بشكل ذكي، إذ يمكنها تقليل الطاقة أو حتى الدخول في وضع السكون عندما لا تكون هناك حاجة إليها. وبذلك، ستساهم في تقليل استهلاك الطاقة على مستوى الشبكة بأكملها. الاتصالات عبر الأقمار الصناعية: ستسمح شبكات (5G-A) بتوفير خدمات الاتصالات الخلوية عبر الأقمار الصناعية بصورة أفضل.

ستسمح شبكات (5G-A) بتوفير خدمات الاتصالات الخلوية عبر الأقمار الصناعية بصورة أفضل. تحسين كفاءة نقل البيانات: ستعزز تقنية 5G Advanced من كفاءة تقنية (Massive MIMO) – وهي التقنية التي تستخدم في شبكات الاتصالات لزيادة كفاءة نقل البيانات عبر استخدام عدة هوائيات في كل من المرسل والمستقبل – وذلك من خلال إضافة المزيد من الهوائيات، مما يضمن جودة اتصالات لا مثيل لها حتى في الأماكن التي تشهد ازدحامًا شديدًا مثل الملاعب. علاوة على ذلك، فإن الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتوقع أنماط حركة البيانات وتحسين قوة الإشارة ستفتح آفاقًا جديدة في مجال الاتصالات، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة وسريعة.

ستعزز تقنية 5G Advanced من كفاءة تقنية (Massive MIMO) – وهي التقنية التي تستخدم في شبكات الاتصالات لزيادة كفاءة نقل البيانات عبر استخدام عدة هوائيات في كل من المرسل والمستقبل – وذلك من خلال إضافة المزيد من الهوائيات، مما يضمن جودة اتصالات لا مثيل لها حتى في الأماكن التي تشهد ازدحامًا شديدًا مثل الملاعب. علاوة على ذلك، فإن الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتوقع أنماط حركة البيانات وتحسين قوة الإشارة ستفتح آفاقًا جديدة في مجال الاتصالات، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة وسريعة. الاتصال بأجهزة أكثر: تتميز شبكات (5G Advanced) بقدرتها على توفير الاتصال المباشر والأكثر استقرارًا لأنظمة الواقع المعزز، فبفضل سرعاتها الفائقة وتأخيرها المنخفض، ستتمكن نظارات الواقع المعزز من تقديم تجربة مستخدم سلسة وواقعية، مما يفتح الباب أمام تطبيقات جديدة ومبتكرة.

ثانيًا، إطلاق أول شبكة (5G-A) ذكية ومتكاملة في بكين:

يمثل تعاون شركة (تشاينا يونيكوم بكين) مع هواوي لبناء شبكات جيل خامس متقدمة (5G-A) تجارية واسعة النطاق بثلاثة حوامل (3CC) تغطي الملاعب والمدارس والمعالم السياحية ومحطات المترو والمناطق التجارية والسكنية، وغيرها من المرافق في جميع أنحاء بكين، مرحلة جديدة لمعايير تطور الشبكات المتقدمة التي تتطلع العديد من دول العالم إلى الاستفادة من مزاياها.

وتدعم الشبكة الجديدة ما يزيد على 10 ملايين شخص، وتوفر بنحو فعال خدمات الفيديو والبث المباشر بالجودة الفائقة والألعاب السحابية، وترسخ بذلك مكانة العاصمة الصينية بكين كعاصمة شبكات الجيل الخامس المتقدمة.

كما جددت شركة (تشاينا يونيكوم بكين) منصات الهواتف القديمة الموجودة على الطرقات وربطتها بشبكات الجيل الخامس المتقدمة لكي يتمكن المارة من الاستمتاع بخدمات الملاحة وطلب السيارات أو الاتصال بخدمات الطوارئ بسهولة، مما يعود بالنفع على العديد من المواطنين في جميع أنحاء المدينة.

وشهد أيضًا ملعب العمال في بكين إطلاق أول شبكة جيل خامس متقدمة (5G-A) ومتكاملة على مستوى العالم، وذلك بفضل تعاون مشترك بين شركات (تشاينا يونيكوم بكين) و(سينوبو)، و(جيتي فيرس)، و(هواوي). وتتميز هذه الشبكة بكثافة عالية من حوامل الشبكات ذات المكونات الثلاثية (3CC)، التي نُشرت داخل الملعب وخارجه، مما أتاح لشبكة الجيل الخامس المتقدمة توفير سرعات تصل إلى 10 جيجابت ودعم أوسع للترددات المختلفة.

سرعات قياسية وأداء استثنائي:

أظهرت الاختبارات الميدانية التي أجريت على الشبكة الجديدة في ملعب العمال في بكين نتائج مبهرة، فقد سجلت سرعات تنزيل بلغت 11.2 جيجابت في الثانية، مما يسمح لحشد وصل عدده إلى 68,000 شخص بمشاهدة مقاطع فيديو بدقة تبلغ 1080 بكسل في وقت واحد بسلاسة ودون أي تقطيع.

وفي الوقت نفسه، بلغت سرعات الرفع 4 جيجابت في الثانية، وهو المعدل الذي يمكنه دعم خدمات مثل البث بجودة فائقة. كما طورت (تشاينا يونيكوم بكين) أيضًا العديد من الممارسات المبتكرة المتعلقة بإنترنت السيارات وإنترنت الأشياء والواقع الممتد، وغيرها من المجالات، وذلك بالاستفادة من قدرات شبكات الجيل الخامس المتقدمة التي تقدمها في مختلف القطاعات.

شبكة (5G-A) متقدمة تغطي سور الصين العظيم:

شهدت منطقة يانتشينغ في بكين أيضًا إطلاق أول شبكة (5G-A) على نطاق واسع تغطي منطقة سور الصين العظيم، وقد جاء هذا الإنجاز نتيجة تعاون مثمر بين حكومة منطقة يانتشينغ وشركة (شاينا يونيكوم بكين)، الذي أدي إلى نشر المحطات الأساسية لشبكات الجيل الخامس المتقدمة القادرة على توفير سرعات إنترنت فائقة تصل إلى 10 جيجابت في الثانية.

وقد صُممت الشبكة لتوفر تغطية أرضية وجوية بارتفاعات منخفضة لا تزيد على 300 متر، كما مكّنت الشبكات المتكاملة ذات الترددات العالية والمنخفضة الشبكة على العموم من تقديم خدمات مؤكدة وموثوقة للغاية وذات جودة عالية.

بالإضافة إلى دعمها للجهود التي تستهدف استكشاف سيناريوهات الأعمال بارتفاعات منخفضة مثل السياحة والخدمات اللوجستية والإنقاذ في حالات الطوارئ وحماية المناطق السياحية، الأمر الذي من شأنه تعزيز السلامة العامة والمساهمة بتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة.

ثالثًا؛ ماذا تعني هذه الخطوة بالنسبة لقطاع الاتصالات؟

يمثل إطلاق أول شبكة (5G-A) ذكية ومتكاملة وواسعة النطاق من نوعها في العالم نقلة نوعية في قطاع الاتصالات، ويشير إلى بداية عصر جديد من الاتصالات الذكية، التي سيكون لها تأكثير كبير في حياتنا اليومية.

تحسين تجربة المستخدم: توفر الشبكة الجديدة تجربة مستخدم سلسة وسريعة في مختلف المجالات، بدءًا من الترفيه ووصولًا إلى العمل، كما ستسهل استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

توفر الشبكة الجديدة تجربة مستخدم سلسة وسريعة في مختلف المجالات، بدءًا من الترفيه ووصولًا إلى العمل، كما ستسهل استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. دعم التنمية الاقتصادية: تساهم الشبكة في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال دعم مختلف القطاعات، مثل السياحة والخدمات اللوجستية. كما ستوفر هذه التقنية فرصًا استثمارية جديدة في العديد من المجالات، مثل تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتطوير التطبيقات والخدمات الجديدة، وتصنيع الأجهزة المتوافقة مع هذه التقنية.

تساهم الشبكة في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال دعم مختلف القطاعات، مثل السياحة والخدمات اللوجستية. كما ستوفر هذه التقنية فرصًا استثمارية جديدة في العديد من المجالات، مثل تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتطوير التطبيقات والخدمات الجديدة، وتصنيع الأجهزة المتوافقة مع هذه التقنية. تحسين الخدمات العامة: تساهم الشبكة في تحسين الخدمات العامة، مثل خدمات الطوارئ والنقل.

بالإضافة إلى ذلك تعكس الشراكة بين (تشاينا يونيكوم بكين) وهواوي التزام الشركتين بتطوير قطاع الاتصالات وتقديم أحدث التقنيات للمستخدمين.

وقد أكد يانج ليفان، نائب المدير العام لشركة (تشاينا يونيكوم بكين)، أن هذه الشبكة الجديدة ستحدث نقلة نوعية في تجربة المستخدمين، إذ ستوفر لهم سرعات إنترنت غير مسبوقة تصل إلى 10 جيجابت في الثانية. وأشاد بالجهود التي تبذلها شركة هواوي في تطوير تقنيات رائدة تساهم في تحسين حياة الناس.

ومن جهته أعرب لي جيه، رئيس القسم المسؤول عن نطاق شبكات الجيل الرابع والخامس في هواوي، عن فخره بالشراكة الإستراتيجية مع تشاينا يونيكوم بكين، التي أثمرت عن إطلاق أول شبكة (5G-A) ذكية ومتكاملة وواسعة النطاق من نوعها في العالم. وأكد أن هواوي ستواصل دعم جهود تشاينا يونيكوم بكين في الريادة في مجال شبكات الجيل الخامس، وذلك من خلال توفير أحدث التقنيات والحلول.

الخلاصة:

يمثل إطلاق أول شبكة 5G-A ذكية ومتكاملة في العالم إنجازًا كبيرًا لبكين والصين، ويؤكد مكانة الصين الرائدة في مجال الاتصالات، كما تفتح هذه الشبكة آفاقًا جديدة للابتكار والتطوير، وتساهم في بناء مستقبل أكثر رقمنة وذكاء.