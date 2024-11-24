أمور تنبغي مراعاتها قبل شراء سماعات لاسلكية

أصبحت السماعات اللاسلكية جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، فهي تُستخدم للاستماع إلى المقاطع الصوتية في أثناء العمل وممارسة الرياضة، كما تُستخدم لإجراء المكالمات، وعند اللعب بألعاب الفيديو، وغير ذلك. ومع تنوع الخيارات المتاحة في السوق، أصبح من الضروري أن تكون على دراية بالعوامل المهمة التي تنبغي مراعاتها قبل شراء سماعات لاسلكية؛ لضمان اختيار السماعات المناسبة لاحتياجاتك الخاصة.

وفيما يلي سنذكر أهم الأمور التي تنبغي مراعاتها قبل شراء سماعات لاسلكية جديدة:

1- التصميم والراحة:

تُعد الراحة من أهم العوامل التي تنبغي مراعاتها عند اختيار سماعات لاسلكية؛ إذ تأتي السماعات بتصاميم وأحجام مختلفة تؤثر في درجة الراحة التي توفرها في أثناء الاستخدام، فهناك السماعات الصغيرة التي تدخل داخل الأذن بشكل كامل، ومنها الكبيرة الحجم التي توضع على الأذن، ومنها ما يأتي مع أطراف مصنوعة من السيليكون.

للحصول على تجربة مريحة، ابحث عن سماعات تأتي مع أطراف مصنوعة من السيليكون، خاصة إذا كنت تخطط لاستخدامها لساعات طويلة. وتحقق أيضًا من الوزن الإجمالي للسماعات؛ لأن السماعات الخفيفة تكون أكثر راحة في أثناء الاستخدام الطويل.

2- الهدف من شراء السماعات اللاسلكية:

الهدف من شراء السماعات يحدد إلى حد كبير نوع السماعات المناسبة. فإذا كنت رياضيًا أو تهوى ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، فإن السماعات المقاومة للماء والعرق هي المناسبة لك. وإذا كنت تفضل استخدامها في أثناء التنقل أو في الأماكن العامة، فإن السماعات المزودة بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) تُعد خيارًا جيدًا؛ لأنها تساعد في حجب الضوضاء المحيطة. وإذا كنت ستستخدمها لأغراض العمل، مثل: حضور الاجتماعات الافتراضية، فإن السماعات التي تأتي مع ميكروفونات عالية الجودة هي المناسبة لك.

وإذا كنت من محبي مشاهدة المحتوى المرئي أو اللعب بألعاب الفيديو، فابحث عن سماعات تدعم الصوت المحيطي (Spatial Audio)، وهي مزية متقدمة توفر تجربة استماع غامرة تُشعر المستخدم بأنه محاط بالصوت من جميع الاتجاهات

3- الميزانية:

تتوفر السماعات اللاسلكية بأسعار متفاوتة تناسب مُختلف الفئات، ويُعدّ تحديد ميزانية معينة قبل الشراء من أفضل الطرق لتضييق نطاق الخيارات المتاحة.

توفر السماعات الاقتصادية أداءً جيدًا ولكنها قد تفتقر إلى مزايا متقدمة مثل: إلغاء الضوضاء أو الصوت المحيطي. وأما السماعات المرتفعة السعر فتمتاز بجودة الصوت العالية، وتحتوي على بطاريات تدوم مدة طويلة، وتدعم مزايا إضافية مثل: عناصر التحكم باللمس.

4- التوافق والاتصال:

لا تعمل كل السماعات اللاسلكية بسلاسة مع جميع الأجهزة، فهناك العديد من السماعات التي تأتي مع مزايا متقدمة لكنها تكون حصرية لمستخدمي الأجهزة التابعة للشركة نفسها المُصنعة للسماعات.

على سبيل المثال: سماعات AirPods توفر مزايا حصرية لمستخدمي أجهزة آبل، مثل الاتصال التلقائي بالأجهزة. وتوفر سماعات أخرى مثل سماعات سامسونج اللاسلكية مزايا حصرية لمستخدمي هواتف سامسونج جالاكسي.

لذلك اختر السماعات التي تتوافق مع نوع الجهاز الذي ترغب في استخدامه معها؛ لضمان الحصول على جميع المزايا التي تدعمها.

5- عمر البطارية:

يختلف عمر البطارية بين السماعات اللاسلكية بنحو كبير، فهناك بعض السماعات التي توفر عمر بطارية يتراوح بين 4 و 6 ساعات، وهناك سماعات يصل عمر بطاريتها إلى 30 ساعة. لذلك تحقق من عمر البطارية قبل الشراء؛ لضمان الحصول على سماعات مناسبة لاحتياجاتك.

6- المراجعات والتقييمات:

قبل اتخاذ قرار الشراء، اقرأ مراجعات عن السماعات التي أعجبتك من المواقع التقنية أو قنوات اليوتيوب. ولا تركز فقط في التقييمات الإيجابية، بل اقرأ أيضًا عن العيوب والمشكلات التي واجهها المستخدمون الآخرون.