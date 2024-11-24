أبدع مع الذكاء الاصطناعي.. تعلم كيفية كتابة المطالبات الاحترافية

لقد أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية،، لذلك بات التواصل الفعال مع هذه النماذج المتقدمة أمرًا مهمًا للغاية، فكما لا يمكن للبشر قراءة الأفكار، تحتاج نماذج الذكاء الاصطناعي إلى تعليمات واضحة ومحددة للقيام بالمهام المطلوبة. وهنا يأتي دور (المطالبات) Prompts، تلك الأوامر التي ندخلها في روبوتات الدردشة لتوجيه الذكاء الاصطناعي نحو تحقيق النتيجة المرجوة.

وفي ظل التطور السريع لهذه التقنية، يشعر الكثيرون بأنهم غير قادرين على مواكبة هذا الوتيرة، إذ تشير الإحصائيات إلى أن غالبية القوى العاملة لا تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت مطلبًا أساسيًا في سوق العمل حاليًا. فقد نمت الوظائف الشاغرة التي تتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي أسرع بمعدل بلغ 3.5 مرات مقارنة بالوظائف الأخرى.

أسرار إتقان فن الحوار مع الذكاء الاصطناعي:

في خطوة نحو تمكين الجميع من الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي، أطلقت جوجل دورة تدريبية مجانية جديدة تحمل عنوان (أساسيات توجيه المطالبات) Google Prompting Essentials، وتهدف إلى تزويد المستخدمين بمهارات أساسية في صياغة المطالبات الفعالة.

وقد طور هذه الدورة خبراء الذكاء الاصطناعي في جوجل، وتستند إلى المفاهيم الأساسية من دورة (Google AI Essentials) – وهي أكثر دورة من دورات الذكاء الاصطناعي شعبية في منصة (كورسيرا) Coursera على مستوى العالم – ومن خلال أمثلة واقعية وأنشطة تفاعلية، ستتعلم كيفية زيادة إنتاجيتك وإطلاق العنان لإبداعك باستخدام الذكاء الاصطناعي. فهذه الدورة هي الخطوة الأولى المثالية لكل من يرغب في استكشاف عالم الذكاء الاصطناعي وتطوير مسيرته المهنية.

ما الذي ستتعلمه في هذه الدورة؟

ستتعلم في هذه الدورة التدريبية القصيرة كيفية توجيه المطالبات لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لخدمة احتياجاتك بنحو دقيق وفعال، وذلك في خمس خطوات سهلة فقط.

ومن خلال التمارين العملية والأمثلة الواقعية، ستكون قادرًا على القيام بما يلي:

تخصيص رسائل البريد الإلكتروني: ستتعلم كيفية صياغة رسائل احترافية تناسب كل عميل أو موقف.

ستتعلم كيفية صياغة رسائل احترافية تناسب كل عميل أو موقف. تلخيص المستندات الطويلة: ستتعلم كيفية استخلاص المعلومات الرئيسية من النصوص الطويلة بسهولة وسرعة.

ستتعلم كيفية استخلاص المعلومات الرئيسية من النصوص الطويلة بسهولة وسرعة. تبادل الأفكار: ستتعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة للمناقشة وتوليد الأفكار الإبداعية.

ستتعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة للمناقشة وتوليد الأفكار الإبداعية. إنشاء العروض التقديمية باحترافية: ستتعلم كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء عروض تقديمية جذابة وكذلك الحصول على تعليقات حول طريقة تقديمك للعرض.

ستتعلم كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء عروض تقديمية جذابة وكذلك الحصول على تعليقات حول طريقة تقديمك للعرض. تحليل البيانات: ستتعلم كيفية استخراج رؤى قيمة من البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكذلك إنشاء تصورات مقنعة

ستتعلم كيفية استخراج رؤى قيمة من البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكذلك إنشاء تصورات مقنعة استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية: ستتعلم الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لتجنب الأخطاء والتحيزات.

سوف تكتسب خلال هذه الدورة القدرة على بناء مكتبة شخصية من المطالبات الجاهزة للاستخدام، مما يوفر عليك الوقت والجهد في صياغة كل مطالبة من الصفر، وستتمكن من إعادة استخدام هذه المطالبات في مختلف المهام والمشاريع، مما يساعدك في تحسين الكفاءة والإنتاجية في العمل والدراسة.

وتصل مدة هذه الدورة التدريبية إلى 10 ساعات، ولا تتطلب أي خبرة سابقة، بالإضافة إلى ذلك، بمجرد الانتهاء منها ستحصل على شهادة من جوجل يمكنك إضافتها إلى سيرتك الذاتية وملفاتك المهنية.

لمن هذه الدورة؟

تُعدّ هذه الدورة مفيدة لجميع الأفراد المهتمين بتطوير مهاراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، بغض النظر عن خلفيتهم التعليمية أو المهنية. سواء كنت طالبًا، أو موظفًا، أو صاحب عمل، أو كنت ببساطة مهتمًا بتعلم شيء جديد، فإن هذه الدورة ستقدم لك القيمة المضافة التي تبحث عنها.