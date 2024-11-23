مزايا يتفوق بها روبوت Gemini على ChatGPT 

أصبحت روبوتات الدردشة في عام 2024 ضرورية للكثيرين، فقد أصبحت تُستخدم للمساعدة في الأعمال المختلفة، والدراسة والبحث، ويعدّ ChatGPT روبوت الدردشة الأبرز في الوقت الحالي، وقد أشار سام ألتمان آخرًا إلى أن موقع ChatGPT الإلكتروني أصبح ثامن أكثر موقع ويب زيارةً على مستوى العالم. ومع ذلك، تتوفر في الوقت الحالي روبوتات أخرى قوية تُنافس ChatGPT، وأبرزها: روبوت Gemini من جوجل.

تسعى جوجل إلى تطوير روبوت المحادثة الخاص بها Gemini باستمرار، وآخرًا أتاحت الشركة تطبيق Gemini لمستخدمي آيفون، وفي الوقت الحالي أصبح لدى مستخدمي آيفون ومستخدمي أندرويد خيارات متعددة من روبوتات الدردشة المميزة.

يتمتع كلا الروبوتين بقدرات قوية، ويمكنهما المساعدة في العمل والدراسة، وتوليد الأفكار، وكتابة النصوص وتلخيصها. ومع ذلك، يتفوق روبوت Gemini على ChatGPT ببعض المزايا التي قد تجعل بعض الأشخاص يفضلون استخدامه بدلًا من ChatGPT، وفيما يلي سنذكر أبرز هذه المزايا:

1- يقدم Gemini إجابات متعددة لكل مطالبة:

مع أن ChatGPT يقدم إجابات دقيقة ومميزة فإنه يوفر إجابة واحدة فقط لكل مطالبة. وأما Gemini فيقدم ثلاث إجابات مختلفة لكل مطالبة بنحو افتراضي، ويمكنك النقر فوق زر (إظهار المسودات) Show drafts لعرض هذه الإجابات البديلة. وأما عند استخدام ChatGPT، فستحتاج إلى النقر يدويًا فوق زر (إعادة التوليد) regenerate إذا كنت تريد توليد إجابة جديدة للمطالبة نفسها.

هذه المزية مفيدة بنحو خاص لبعض الحالات، مثل: طلب صياغة رسائل البريد الإلكتروني أو المستندات؛ إذ يوفر Gemini تلقائيًا خيارات متعددة للاختيار منها.

2- يقدم Gemini إجابات موجزة أكثر من إجابات ChatGPT:

غالبًا يوفر روبوت Gemini إجابات مباشرة، وتغطي النقاط الرئيسية للموضوع الأساسي، وأكثر إيجازًا مقارنة بروبوت ChatGPT الذي يقدم إجابة مفصلة حتى عند طرح أسئلة عن موضوعات بسيطة. ومع أنك تستطيع طلب اختصار الإجابة أو تلخيصها، فإن Gemini سيكون الخيار المناسب لك إذا كنت تفضل دائمًا الحصول على إجابات مختصرة ومباشرة.

3- يمكن لروبوت Gemini التعامل بنحو أفضل مع الاستفسارات المعقدة:

من المزايا البارزة التي يتمتع بها Gemini مقارنةً بروبوت ChatGPT نافذة السياق الكبيرة، وتحدد نافذة السياق كمية المعلومات التي يمكن للنموذج معالجتها في تفاعل واحد؛ مما يسمح بتقديم استجابات شاملة ومتوافقة مع السياق عند أداء المهام المعقدة.

ومع أن نموذج GPT-4 من OpenAI يمكنه معالجة ما يصل إلى 128000 رمز مميز، فإن إصدار Gemini 1.5 Pro يمكنه معالجة مليون رمز مميز. وهذا يعني أن Gemini يمكنه معالجة الاستعلامات الطويلة والمعقدة بسهولة، ويمكنه التعمق في طلبك، والتقاط جميع التفاصيل التي قد لا تتمكن النماذج الأخرى من التقاطها.

على سبيل المثال: إذا كنت بحاجة إلى العمل مع ملفات PDF طويلة، أو تريد أن يلخص روبوت المحادثة مستندًا نصيًا كبيرًا، فسيتعامل Gemini مع المهمة بنحو أكثر فعالية من روبوت ChatGPT.

4- يمكن لتطبيق Gemini الوصول إلى خدمات جوجل:

يتكامل روبوت Gemini بسلاسة مع العديد من تطبيقات جوجل التي نستخدمها يوميًا، مثل: يوتيوب، وجيميل، والمستندات، وجوجل درايف؛ مما يسمح لك بالاستعانة بروبوت Gemini في أثناء العمل داخل هذه التطبيقات.

ونظرًا إلى أن Gemini يتصل بحسابك الخاص على جوجل، فإنه قادر على الوصول إلى المعلومات المختلفة في خدمات جوجل الأخرى المتصلة بحسابك نفسه. على سبيل المثال: يمكنك أن تطلب من Gemini العثور على بريد إلكتروني معين، أو تلخيص بريد إلكتروني طويل، أو إدراج ردوده مباشرة في مستند معين من مستندات جوجل Google Docs، ويمكنك حتى أن تطلب منه تلخيص مقاطع فيديو في يوتيوب.

ومن خلال هذا التكامل مع خدمات جوجل الأخرى، يساعد Gemini في تعزيز الإنتاجية، وتسهيل أداء بعض مهام العمل بنحو أكثر فعالية من ChatGPT الذي لا يتكامل مع الخدمات الشائعة الاستخدام.

5- يسمح إصدار Gemini المجاني بإنشاء صور غير محدودة:

إذا كنت تستخدم روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي كثيرًا لتوليد الصور، فقد يكون Gemini هو الخيار المناسب لك؛ لأن الإصدار المجاني منه يسمح لك بإنشاء صور غير محدودة، مع إجراء أي عدد من التعديلات التي تحتاج إليها. وتوفر الشركة أيضًا إمكانية الوصول إلى أحدث نموذج لتوليد الصور Imagen 3 دون قيود. وأما إصدار ChatGPT المجاني فيسمح للمستخدمين بطلب توليد ثلاث صور كل 24 ساعة.