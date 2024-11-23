يجمع الهاتف الرائد الجديد Oppo Find X8 Pro بين التصميم الأنيق، والأداء القوي، والكاميرات المتطورة. ويُعدّ من الهواتف المناسبة لهواة التصوير الفوتوغرافي، ومحبي اللعب بألعاب الفيديو.

يضم هذا الهاتف شاشة كبيرة وعالية الدقة، ويحتوي على بطارية كبيرة، ويدعم الشحن السلكي السريع، ويُعدّ من أفضل هواتف أندرويد المتاحة في الأسواق في الوقت الحالي.

ولتتعرف جميع مواصفات ومزايا هذا الهاتف، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف Oppo Find X8 Pro الجديد:

التصميم والشاشة:

يأتي Oppo Find X8 Pro بتصميم أنيق وتظهر في الجهة الخلفية عدسات الكاميرا الخلفية محاطة بإطار دائري كبير وبارز ولونه مطابق للون الهاتف.

تغطي الجهة الخلفية طبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass 7i، وتغطي الجهة الأمامية طبقة زجاجية من النوع ذاته، ويضم هذا الهاتف إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم. ويمتاز بقدرته على مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68؛ مما يعني أنه قادر على تحمل الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى متر ونصف لمدة تبلغ نصف ساعة.

وفيما يتعلق بالشاشة، فهي تأتي من نوع LTPO AMOLED بمقاس قدره 6.78 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1264 × 2780 بكسلًا. وتدعم الشاشة معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا؛ مما يضمن تجربة سلسة في أثناء التصفح أو اللعب. كما تدعم الشاشة تقنية +HDR10 وDolby Vision التي تعزز جودة المشاهدة من خلال تقديم ألوان مشبعة وتفاصيل واضحة.

تمتاز الشاشة بسطوع يصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع؛ مما يسمح باستخدام الهاتف بسهولة تحت أشعة الشمس المباشرة.

الكاميرا:

يُعد نظام الكاميرا في Oppo Find X8 Pro من أبرز مزاياه، فهو يضم كاميرا خلفية متطورة رباعية العدسات، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: واسعة وتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.6، وتدعم تقنية التثبيت البصري (OIS)، وتقنية التركيز التلقائي PDAF، وتوفر صورًا واضحة ومشرقة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. العدستان المقربتان: الأولى بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.6، وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3x، وتأتي الثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/4.3، وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 6x. كلا الكاميرتين مزودتان بتقنية OIS للمساعدة في الحصول على صور غير مشوشة، وتظهر فيها جميع التفاصيل الدقيقة عند التصوير من مسافة بعيدة. العدسة الرابعة: فائقة الاتساع وتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبزاوية عرض تبلغ 120 درجة. وهذه العدسة مثالية لالتقاط الصور البانورامية أو المشاهد الطبيعية في الوضع الأفقي.

تدعم الكاميرات تقنيات متقدمة مثل: HDR وتقنية Hasselblad Color Calibration؛ لضمان إظهار الألوان بدرجاتها الحقيقية. كما تدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K وهي مثالية للصور الذاتية، والمكالمات المرئية.

زوّدت أوبو الهاتف بمحرك الصور HyperTone الذي يدمج حتى 9 إطارات في كل صورة للحصول على وضوح عالٍ ودقة فائقة مع نطاق ديناميكي واسع، وتقليل الضوضاء والتشويش، كما أضافت وضع Hasselblad Portrait لتصوير البورتريه، ومزية LivePhoto الجديدة التي تلتقط مقاطع فيديو قصيرة قبل التقاط الصورة وبعد التقاطها.

وأضافت أوبو أيضًا إلى هاتف Find X8 Pro، زر كاميرا مخصص يُسمى (Quick Button)، وهو زر يمكنه تشغيل تطبيق الكاميرا بنقرة مزدوجة، كما يتيح التقاط الصور والتكبير والتصغير في أثناء التقاط الصور، على غرار زر “التحكم في الكاميرا” المتوفر في هواتف آيفون 16.

المعالج والأداء:

زودت أوبو هاتفها الرائد الجديد بمعالج MediaTek Dimensity 9400 المُصنّع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، ويضم هذا المعالج وحدة معالجة مركزية ثمانية النوى، ويُعدّ من أقوى المعالجات في السوق حاليًا، وهو مثالي لمعالجة المهام الثقيلة، مثل: اللعب بألعاب الفيديو، وتحرير مقاطع الفيديو.

يأتي هاتف Oppo Find X8 Pro مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى واحد تيرابايت. وفيما يتعلق بالأداء، فهو سريع جدًا، سواء كنت تستخدم تطبيقات متعددة أو تلعب بالألعاب الثقيلة.

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 15 وواجهة المستخدم ColorOS 15 التي تقدم مزايا تخصيص متعددة، كما توفر أوبو لهواتفها بعض التحسينات والمزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتحسين تجربة الاستخدام.

البطارية والشحن:

يحتوي Oppo Find X8 Pro على بطارية تبلغ سعتها 5910 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الهاتف الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 80 واطًا، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 10 واط؛ مما يسمح باستخدامه لشحن الأجهزة الأخرى مثل: سماعات الأذن.

السعر:

يُباع Oppo Find X8 Pro بسعر يبدأ من 1040 دولارًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، الأبيض، والأزرق.

هل يستحق الشراء؟

Oppo Find X8 Pro هاتف متكامل من جميع الجوانب. فهو يأتي بتصميم أنيق، ويضم شاشة عالية الدقة والسطوع، كما يضم كاميرات تقدم أداءً احترافيًا، ويعمل بمعالج قوي يمكنه التعامل مع جميع المهام الكثيفة بسلاسة.

فإذا كنت من محبي التصوير الفوتوغرافي، أو تبحث عن هاتف يقدم أداءً قويًا في أثناء اللعب بألعاب الفيديو، فإن هذا الهاتف يُعدّ خيارًا مناسبًا لك.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Oppo Find X8 Pro الجديد:

المواصفات Oppo Find X8 Pro المعالج معالج ( Dimensity 9400 ) من Mediatek الثماني النوى والمصنع بتقنية 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الكاميرا الخلفية رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 15 المُعتمد على واجهة المستخدم (ColorOS 15). البطارية 5910 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والأزرق، والأبيض. الوزن 215 جرامًا. الأبعاد 162.3 × 76.7 × 8.2 مم. السعر يبدأ من 1040 دولارًا.